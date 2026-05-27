La investigación por la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 16 años buscada desde hace varios días en Córdoba, sumó un nuevo elemento en las últimas horas. Un audio enviado por la joven a sus amigas quedó incorporado a la causa y es analizado por los investigadores.

Qué revela el audio de Agostina Vega incorporado a la causa

Según trascendió, en el mensaje de voz la adolescente confirmaba que iba a encontrarse con el hombre que actualmente permanece detenido en el marco de la investigación. El contenido fue aportado por amigas de Agostina y ahora forma parte de las pruebas recolectadas por la Justicia.

La desaparición de la menor mantiene en alerta a familiares y fuerzas de seguridad, mientras continúan los rastrillajes y las tareas de búsqueda en distintas zonas. El detenido fue identificado como una de las últimas personas que habría tenido contacto con la joven antes de perderse todo rastro sobre su paradero.

Cámaras, entrecruzamiento de llamadas y testimonios

En paralelo, los investigadores trabajan sobre cámaras de seguridad, movimientos telefónicos y testimonios de personas cercanas a la adolescente para reconstruir las últimas horas previas a su desaparición.

La familia de Agostina continúa difundiendo imágenes y pedidos de colaboración en redes sociales, mientras la causa permanece bajo secreto parcial para resguardar el avance de las actuaciones judiciales.