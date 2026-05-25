La Policía de Río Negro solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Marco David Ávila Antipan, de 38 años, quien fue visto por última vez el pasado 21 de mayo alrededor de las 13 horas en Roca, con destino hacia Cutral Co, sin arribar a dicha localidad neuquina.

Ávila Antipan es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,70 metros, pesa alrededor de 75 kilos, tiene tez trigueña, cabello corto negro y ojos marrones oscuros. Entre sus señas particulares se destacan una operación en el antebrazo izquierdo con prótesis visible, un tatuaje de león en el antebrazo derecho y otros tatuajes en ambos hombros, actualmente borrados.

Al momento de su desaparición vestía pantalón jeans negro, zapatillas deportivas Adidas negras, campera The North Face negra con gris, gorra negra y llevaba una mochila gris con ropas varias y su DNI.

La fuerza provincial indicó que cualquier información que pueda contribuir a su localización deberá ser comunicada de inmediato al 911 o cualquier dependencia policial, o bien a la Subcomisaria 69° de Roca, donde se centraliza el operativo de búsqueda.

El pedido de colaboración forma parte del protocolo de búsqueda de personas que lleva adelante la Policía de Río Negro e incluye la difusión de datos físicos y señas particulares para facilitar la identificación. Desde la institución se destacó que la participación ciudadana es clave en este tipo de casos, ya que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar determinante para avanzar en la investigación.