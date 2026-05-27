Bariloche atraviesa horas de dolor y profunda conmoción luego de que allegados y familiares de Ana Lía Corte, la mujer de 52 años desaparecida desde el pasado 8 de mayo, reconocieran que los restos humanos hallados en la zona sur de la ciudad corresponden a ella. La confirmación no fue emitida de manera oficial por el Ministerio Público Fiscal, sino que surgió del entorno más cercano de la víctima, que tras tomar contacto con la información y las circunstancias del hallazgo decidió comunicarlo públicamente.

El reconocimiento de los restos por parte de familiares y amigos se convirtió en un desenlace trágico para una búsqueda que se extendió durante más de dos semanas y que movilizó a fuerzas de seguridad, organismos judiciales y vecinos de distintos barrios de la ciudad.

El hallazgo se produjo en la zona sur de Bariloche

En medio del dolor, su esposo Milton Marques expresó públicamente un mensaje de gratitud y despedida.

“Con el corazón lleno de gratitud, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el cuidado, el cariño y la dedicación incansable en la búsqueda de Ana Lía. El apoyo de todos fue mi cable a tierra. Y a mi querida esposa, mi eterno agradecimiento por la oportunidad de habernos encontrado y compartido 26 años de una vida hermosa y llena de amor”, escribió.

Sus palabras reflejaron la conmoción de la familia y el entorno cercano, que acompañaron la búsqueda durante más de dos semanas y ahora enfrentan el desenlace más doloroso.

Con dolor, el marido de Ana Lía Corte, Milton Marques, la despidió por redes sociales tras el hallazgo de sus restos

El hallazgo se produjo en inmediaciones de calle Arrayanes y Onelli, cerca del Cementerio Municipal, donde una vecina alertó al 911 luego de que su perro ingresara al patio con lo que parecía ser una extremidad humana. Desde ese momento, la Policía de Río Negro y el Ministerio Público Fiscal desplegaron un amplio operativo de rastrillaje y resguardo de la zona.

La Fiscalía en turno dispuso que los trabajos se extendieran durante la noche, con la colaboración de Bomberos Voluntarios, que aportaron iluminación para continuar la búsqueda. En el lugar también trabajó personal policial de prevención, la Brigada de Investigaciones y el Gabinete de Criminalística, bajo la coordinación de las fiscales Betiana Cendón y María Sofía Ocampo.

Los restos fueron trasladados a la morgue del hospital zonal, donde el Cuerpo Médico Forense realizará pericias, mientras que las muestras serán sometidas a análisis de ADN en el Laboratorio de Genética Forense del Ministerio Público Fiscal. Aunque la confirmación oficial aún depende de esos estudios, familiares y amigos de Analía reconocieron el cuerpo y la despidieron con mensajes de profundo dolor en redes sociales.