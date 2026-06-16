La Justicia de Córdoba agravó la acusación contra Claudio Barrelier en la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la capital provincial. El principal sospechoso volvió a ser indagado este martes, pero negó haber participado del crimen y se abstuvo de responder preguntas.

La nueva declaración fue tomada por el fiscal Raúl Garzón, quien decidió modificar la imputación que pesaba sobre Barrelier. Hasta ahora estaba acusado como presunto autor material de un homicidio agravado por mediar violencia de género, pero la fiscalía resolvió avanzar con una acusación por homicidio triplemente calificado, lo que endurece su situación procesal.

Acompañado por su abogado defensor, el acusado compareció ante la fiscalía y rechazó cualquier vinculación con el asesinato de la adolescente. Sin embargo, optó por no contestar consultas sobre los hechos que se investigan.

La causa también tiene otros dos imputados: Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, quienes están acusados por presunto encubrimiento. Ambos fueron convocados a prestar declaración indagatoria este miércoles.

Según la hipótesis de la fiscalía, cada uno de los detenidos habría cumplido un rol específico dentro de la maniobra posterior al crimen. Los investigadores sostienen que Barrelier no habría actuado solo.

De acuerdo con la reconstrucción realizada hasta el momento, Fassetta mantenía una amistad con Barrelier desde hacía unos diez meses. Ambos se habrían conocido en el ámbito futbolero por su vínculo con simpatizantes de Instituto y compartían domicilio en una vivienda del barrio Cofico, donde los investigadores sospechan que ocurrió el asesinato. La fiscalía considera que esa relación permitió que Fassetta tomara contacto con Agostina Vega y con integrantes de su entorno familiar.

En el caso de Andreani, expareja de Barrelier, la sospecha apunta a que habría facilitado su vehículo para trasladar el cuerpo de la víctima hasta un descampado donde fue hallado posteriormente. Además, los investigadores sostienen que la mujer habría lavado el automóvil después del hecho. Entre los principales elementos incorporados al expediente figuran registros audiovisuales que muestran a Andreani y Barrelier juntos después del crimen, una prueba que la fiscalía considera relevante para sostener la acusación.