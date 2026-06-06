El abuelo de Agostina Vega recibió el alta médica tras una internación por un fuerte dolor en el pecho

En medio de la conmoción que provocó el femicidio de Agostina Vega en la provincia de Córdoba, Miguel Heredia, abuelo de la adolescente, recibió el alta médica. Había sido internado este sábado por la mañana a raíz de un fuerte dolor en el pecho.

Heredia fue trasladado al Hospital Elpidio Torres de la ciudad de Córdoba para recibir atención médica. Tras ser evaluado por los profesionales de la salud, fue dado de alta con indicaciones de continuar controles médicos, tomar medicación y mantener ciertos cuidados.

En declaraciones a la prensa local, Heredia aseguró que su estado es estable: "Estoy bien, con algunas recomendaciones médicas, algunos medicamentos y seguimiento". El cuadro de salud se produjo en un contexto de profundo impacto emocional para la familia, luego de que se confirmara el asesinato de su nieta, un caso que es investigado bajo secreto de sumario por la Justicia cordobesa y que generó una fuerte repercusión social.

Los médicos recomendaron reducir el estrés

Según trascendió, los especialistas recomendaron a Heredia disminuir los niveles de estrés y evitar situaciones que puedan agravar su estado de salud. Sin embargo, el abuelo de la adolescente asesinada y descuartizada remarcó que continuará acompañando el reclamo de Justicia por Agostina.

"Vamos a tratar de hacer lo posible de estar bien, porque la lucha continúa y no voy a parar", expresó.

La madre de la adolescente continúa internada

Mientras tanto, Melisa Heredia, madre de Agostina Vega, permanece internada desde el 29 de mayo tras sufrir una severa descompensación durante una de las movilizaciones realizadas cuando la familia todavía buscaba a la adolescente. Según se informó, la mujer ingresó al centro de salud con un cuadro de deshidratación extrema e hipertensión, situación que obligó a su hospitalización.

Sobre su evolución, Miguel señaló que Melisa continúa bajo observación médica y que, aunque el pronóstico es alentador, aún no recibió el alta. "No tuvo mejoras, quizá empeoró un poquito por el tema de cuando llegamos al velorio y al sepelio de nuestra nieta, pero sigue internada, con un pronóstico bastante alentador", manifestó.