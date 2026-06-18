Miles de trabajadores en relación de dependencia esperan el cobro de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. Con la llegada de junio, una de las consultas más frecuentes es cuál es la fecha límite para recibir el pago y qué ocurre si el depósito no se acredita ese día.

De acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo, la primera cuota del aguinaldo debe abonarse hasta el 30 de junio de 2026. Sin embargo, la normativa contempla un margen adicional conocido como período de gracia, que permite a los empleadores realizar el depósito algunos días después sin incurrir en incumplimientos legales.

La legislación establece un período de hasta cuatro días hábiles para el pago de remuneraciones. Aplicado al aguinaldo de junio, este criterio extiende el plazo hasta el lunes 6 de julio de 2026, fecha hasta la cual las empresas pueden acreditar el dinero sin quedar en mora. Una vez vencido ese plazo, el empleador se considera incumplidor y el trabajador puede iniciar los reclamos correspondientes para exigir el pago.

En el caso de los trabajadores de casas particulares, las condiciones son diferentes. El aguinaldo debe abonarse en la última jornada laboral de junio, sin posibilidad de aplicar el período de gracia previsto para otros regímenes laborales.

La primera cuota del SAC equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida entre enero y junio de 2026. Para determinar ese monto se consideran todos los conceptos remunerativos, entre ellos:

Sueldo básico.

Horas extras.

Comisiones.

Adicionales salariales.

Otros conceptos remunerativos incluidos en el recibo de sueldo.

Por ejemplo, si el salario más alto percibido durante el semestre fue de 1.200.000 pesos, el aguinaldo corresponderá a 600.000 pesos.

Por otra parte, cuando el trabajador ingresó durante el período enero-junio o no prestó servicios durante todo el semestre, el aguinaldo se liquida de forma proporcional. En esos casos, se calcula tomando la mejor remuneración mensual del período trabajado y aplicando la proporción correspondiente a los meses efectivamente trabajados.