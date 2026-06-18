La balanza comercial argentina registró en mayo un superávit de US$3504 millones, impulsado por un récord de exportaciones por US$9537 millones, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El resultado representa el trigésimo mes consecutivo con saldo positivo en el intercambio comercial y permitió acumular un superávit de US$11.783 millones durante los primeros cinco meses del año.

Tras la publicación de los datos, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que tanto las exportaciones como la balanza comercial alcanzaron niveles récord para el período.

El intercambio comercial total de bienes, que contempla exportaciones e importaciones, sumó US$15.570 millones, lo que representó un crecimiento del 14,6% respecto de mayo de 2025. Sin embargo, el saldo favorable también estuvo acompañado por una caída de las importaciones. En mayo las compras al exterior disminuyeron 2,5% interanual, mientras que en el acumulado anual registraron una baja de 6,6%.

Energía lideró el crecimiento exportador

El principal impulso provino del rubro Combustibles y Energía, que registró un crecimiento interanual de 167,1%, convirtiéndose en uno de los motores del resultado comercial.

También crecieron las exportaciones de:

Productos Primarios: 22,5%.

22,5%. Manufacturas de Origen Agropecuario: 20,5%.

20,5%. Manufacturas de Origen Industrial: 20,1%.

En este último caso, las ventas externas alcanzaron US$10.964 millones entre enero y mayo, el valor más alto para ese período desde que existen registros comparables. Además, la balanza energética registró un saldo positivo de US$1543 millones, el mayor de toda la serie histórica para un solo mes. El resultado se explicó por el fuerte crecimiento de las exportaciones energéticas y por una caída del 32,9% en las importaciones del sector.

China y Brasil, los principales socios comerciales

De acuerdo con el informe oficial, China fue el principal destino de las exportaciones argentinas durante mayo, seguida por Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea y Paraguay. En cuanto a las importaciones, el principal origen de los productos adquiridos por la Argentina fue Brasil, seguido por China, la Unión Europea, Paraguay y Estados Unidos.

En los primeros cinco meses del año, las exportaciones acumularon US$40.359 millones, con un crecimiento interanual de 24,3%, mientras que las importaciones totalizaron US$28.575 millones.