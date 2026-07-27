El expresidente Alberto Fernández volvió a referirse a su situación personal y política luego de abandonar la Casa Rosada y aseguró que experimentó una fuerte sensación de aislamiento tras el final de su mandato.

“Me sentí cancelado en la sociedad argentina cuando dejé el Gobierno”, afirmó el ex mandatario al reflexionar sobre el período que atravesó después de concluir su gestión presidencial en diciembre de 2023. Fernández sostuvo que el final de su paso por el Ejecutivo estuvo acompañado por un fuerte nivel de cuestionamientos públicos y reconoció que debió afrontar un proceso complejo de adaptación a una nueva etapa de su vida.

Durante la entrevista también analizó el clima político que atraviesa el país y recordó algunos de los desafíos que enfrentó durante su gestión, marcada por la pandemia de coronavirus, la crisis económica y las tensiones internas dentro del Frente de Todos.

El ex jefe de Estado reconoció que muchas de las críticas que recibió impactaron en su vida cotidiana y aseguró que el alejamiento de la escena pública fue una consecuencia directa del desgaste político acumulado durante los últimos años de su gobierno. Si bien mantiene actividad académica y participa en distintos ámbitos internacionales, Fernández permanece alejado del centro de la discusión política nacional y sus apariciones públicas son esporádicas.

Las declaraciones generaron repercusión inmediata en el ámbito político y reabrieron el debate sobre el legado de su administración y el lugar que ocupa actualmente dentro del peronismo.