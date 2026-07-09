La Cámara Federal de Apelaciones rechazó el pedido de la defensa de Alberto Fernández para anular la causa por presunta violencia de género contra Fabiola Yáñez, confirmó la validez de la investigación y dejó al expresidente más cerca del juicio oral. No obstante, el tribunal ordenó incorporar nuevas medidas de prueba antes de resolver de manera definitiva su situación procesal.

La resolución fue firmada por los camaristas Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, quienes coincidieron en que no existen fundamentos para declarar la nulidad de todo lo actuado durante la instrucción. Sin embargo, por mayoría, dispusieron que el juez Daniel Rafecas deberá producir pruebas solicitadas por la defensa que habían sido rechazadas anteriormente.

La investigación, impulsada por el fiscal Ramiro González, ya contaba con un requerimiento de elevación a juicio oral. La acusación sostiene que Fernández habría cometido dos hechos de lesiones leves y uno de lesiones graves, agravados por el vínculo, el abuso de poder y amenazas coactivas, en perjuicio de su expareja.

La causa surgió como un desprendimiento de la investigación por las presuntas irregularidades en la contratación de seguros del Estado. Durante ese expediente, en el teléfono de la exsecretaria presidencial María Cantero aparecieron conversaciones que, según la Justicia, reflejarían episodios de violencia ejercidos por Fernández contra Yáñez, lo que motivó el inicio de la investigación penal.

La defensa del expresidente, encabezada por la abogada Silvina Carreira, había solicitado la nulidad de todas las actuaciones realizadas por el entonces juez Julián Ercolini, quien posteriormente fue apartado del expediente. El planteo sostenía que las pruebas obtenidas durante esa etapa estaban "contaminadas" y que, en consecuencia, debían invalidarse también el procesamiento, el embargo y el resto de las decisiones judiciales.

Sin embargo, la Cámara respaldó el criterio adoptado previamente por Rafecas y recordó que el apartamiento de Ercolini no afectó la validez de los actos procesales ya cumplidos, tal como había establecido la Cámara Federal de Casación Penal. Además, los jueces señalaron que retrotraer la causa implicaría revictimizar a Fabiola Yáñez y generar un desgaste judicial innecesario.

Si bien el tribunal ratificó la legalidad de la investigación, también ordenó que se incorporen nuevas pruebas solicitadas por la defensa antes de definir si corresponde elevar el expediente a juicio oral. Por ese motivo, la causa no avanzará de inmediato hacia esa instancia, aunque el rechazo al pedido de nulidad representa un nuevo revés judicial para el expresidente.