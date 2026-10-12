El expresidente Alberto Fernández volvió a exponer las diferencias que mantuvo con Cristina Fernández de Kirchner durante el gobierno del Frente de Todos y aseguró que, si hubiera seguido algunos de los planteos de quien fue su vicepresidenta, la situación económica podría haber terminado en una crisis todavía mayor.

“Si le hubiera hecho caso a Cristina, hubiera volado todo por los aires”, afirmó al recordar las discusiones internas que atravesaron su administración entre 2019 y 2023.

En una entrevista con el youtuber argentino Joaco Santos, Fernández fue consultado sobre si modificaría los acuerdos políticos que dieron origen a su gobierno para mejorar la gobernabilidad. “No, creo que si cada uno hubiera entendido el rol que tenía hubiera sido más fácil”, respondió.

El exmandatario reconoció el peso político que tenía Cristina Kirchner dentro de la coalición, aunque marcó las diferencias que existían entre ambos.

“Era una vicepresidenta con un peso muy importante, sin duda, pero también se encontró con un presidente que no compartía todas sus miradas”, señaló.

“Si te piden que le obedezcas a la vicepresidenta, algo está mal”

Fernández también cuestionó las presiones que recibió durante su mandato para seguir los planteos de Cristina Kirchner. “El solo hecho de que te pidan que le obedezcas a la vicepresidenta, hay algo que está mal, ¿no?”, sostuvo.

Según recordó, durante su gestión eran frecuentes los cuestionamientos porque supuestamente no atendía las posiciones de la entonces vicepresidenta: “Me decían: ‘No le hace caso a Cristina, no la escuchó a Cristina’”. “Si hubiera hecho lo que Cristina decía, capaz que estábamos muy mal”, agregó.

La discusión por el acuerdo con el FMI

Uno de los principales puntos de conflicto que mencionó Fernández fue la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda contraída durante la presidencia de Mauricio Macri.

“Si le hubiera hecho caso a lo que planteaban con el Fondo Monetario, capaz hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos”, afirmó. El expresidente defendió la decisión de alcanzar un acuerdo con el organismo y sostuvo que la alternativa podría haber llevado al país a un nuevo default.

“Si no hubiéramos hecho el acuerdo con el Fondo, capaz hubiera volado todo por los aires. Creo que es lo que seguramente hubiera pasado”, señaló.

Y planteó: “¿Qué pensás que hubiera pasado si el día que tenía que pagar 19 mil millones de dólares no los pagaba? Hubiéramos caído en default con el Fondo Monetario y hubiéramos quedado a la intemperie en el sistema financiero mundial”.

Las diferencias entre Fernández y Cristina Kirchner se hicieron públicas durante distintos momentos de su administración. En 2022, el entonces presidente cuestionó las críticas económicas de su vicepresidenta al considerar que no contemplaban las consecuencias que había dejado la pandemia de Covid-19.

Ya en 2023, Fernández profundizó sus cuestionamientos al hablar de un “estilo personalista” de conducción política y reconocer que no se había sentido acompañado por Cristina Kirchner durante su paso por la Casa Rosada.