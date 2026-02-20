Dos nuevos focos de incendios se registraron durante la madrugada de este viernes en el Parque Nacional Los Alerces y las autoridades sospechan que fueron intencionales.

Los focos ígneos se desarrollan en el Puerto Ciprés, Población Burgos, a unos 800 metros de la costa norte del río Grande-Futaleufú, según supo la Agencia Noticias Argentinas, en base a la información de medios locales.

En este contexto, se implementó un operativo de emergencia con 34 brigadistas que navegaron en botes semirrígidos, a la vez que se utilizaron herramientas manuales, motobombas, motosierras y 55 tramos de manguera.

Los bomberos combatían las llamas con dos aviones anfibios, dos aviones hidrantes y un helicóptero equipado con helibalde, mientras que se afectaron unas cuatro hectáreas en el primer siniestro y el segundo se encuentra ubicado en un cañadón de difícil acceso.

Por su parte, la Administración de Parques Nacionales señaló que los servicios turísticos de la zona norte y centro prestan servicio de manera habitual, en tanto que se recomendó a los habitantes evitar la circulación donde están los incendios.

Las sendas Laguna Toro y La Balsa permanecían cerradas, y se restringió la navegación en el embalse Amutuy Quimey, el área sur del lago Futalaufquen.

Los investigadores creen que hubo intencionalidad a raíz de que no hubo tormentas eléctricas en las últimas horas.