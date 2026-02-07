La tercera noche de la Fiesta Nacional de la Confluencia ya tiene pulso propio y nombre pesado. Bersuit Vergarabat arrancó su show en la Isla 132 y convirtió el predio en una verdadera fiesta popular, justo cuando el sol empieza a caer y el sábado se transforma en noche eterna.

Fiel a su ADN festivo y combativo, la banda nacida en Barracas desplegó desde el inicio una lista cargada de clásicos que hicieron cantar, saltar y agitar a miles de personas. Con su mezcla inconfundible de rock, murga, ironía y crítica social, Bersuit dejó en claro que su vigencia no es casual: las canciones siguen sonando actuales y el vínculo con el público permanece intacto.

Foto (Anahí Cárdena)

El show comenzó bien arriba, con un clima descontracturado y bailable que rápidamente se adueñó del predio. La Isla 132 respondió con pogos, coros masivos y brazos en alto, en una postal que confirma por qué Bersuit es sinónimo de fiesta colectiva y comunión con la gente.

Foto (Anahí Cárdena)

Con una carrera atravesada por giras internacionales, discos que marcaron época y canciones que forman parte del cancionero popular argentino, Bersuit Vergarabat volvió a demostrar en Neuquén que su propuesta sigue tan viva como siempre. La tercera noche del rock ya está en marcha y la Confluencia vibra al ritmo de una banda que sabe cómo encender multitudes.

Foto (Anahí Cárdena)

Mientras el público sigue copando la Isla 132 y el clima festivalero crece minuto a minuto, Prima Multimedios acompaña la jornada con una cobertura en tiempo real, mostrando cada detalle de un sábado que promete rock, historia y una noche que recién empieza.