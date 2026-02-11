La lluvia de este martes llegó luego de más de un mes sin precipitaciones en la zona de los incendios en el Parque Nacional Los Alerces, donde ya hay más de 16.000 hectáreas afectadas. La lluvia comenzó al mediodía y siguió durante toda la jornada.

Los registros indican que cayó un promedio acumulado de entre 30 a 40mm en las zonas afectadas, a la vez que se registraron nevadas en las zonas altas de los cordones montañosos.

La Coordinadora del Comité de Crisis del Incendio, Laura Mirantes, comentó en diálogo con La Primera Mañana transmitido por AM550:

"Nos sorprendió la cantidad de agua que cayó, supero las expectativas. La máxima fue de 33mm, lo cual fue muchísimo y realmente se necesitaba. La variante promedio fue de 19 mm pero en todas las zonas sirvió para apaciguar, no apagar pero si pero para calmar la situación", aclaró.

Además se refirió a las nevadas en las zonas más altas y expresó "es increíble el el cambio de rotación estacional que estamos teniendo este año. Jamás en la historia tuvimos en el mes de febrero nieve".

Explicó que hay dos focos de incendio que ya llevan un mes, el de Parque Los Alerces y el de Puerto Patriada. Afortunadamente la lluvia ayudó a calmarlos y significó una ventana para el trabajo de los brigadistas.

"En Parque Nacional los Alerces trabajamos desde el primer día, hubo pérdida de viviendas al comienzo, no ahora. En villa lago Rivadavia tuvimos pérdida de una vivienda familiar y luego dos viviendas más, y en lo que son los cascos, que sirve de veranada y de invernada según la estación. Infraestructuras sí hubo pérdida y también de animales que no alcanzaron a bajar de la altura del bosque nativo, pérdida de corrales, alambradas, todo lo que lleva una vida de campo", detalló Mirantes.

Actualmente están intentando ampliar la faja en la zona oeste de Esquel. En total estiman que los dos focos han quemado, principalmente en altura y por franjas, 40 mil hectáreas.

"Son 100 años lo que lleva la recuperación. Ni nuestros nietos van a ver la recuperación de este bosque nativo", afirmó la Coordinadora, asegurando que sin embargo se está haciendo un trabajo muy positivo.

Por el momento sostienen que el fuego sigue activo porque el sistema marca actividad en el suelo, por lo cual no pueden considerarlo extinguido, ya que una variante en las condiciones meteorológicas pueden reactivarlo en cualquier momento, sin permitir que se apague por completo.

"En los dos incendios hay 500 brigadistas pero llegamos a tener más de 600. Todas las provincias del país que se han unido en esta cruzada solidaria para llevar adelante la contingencia ígnea, más los 19 medios aéreos de la provincia. Gracias a los aportes de las provincias, venimos haciendo un trabajo bastante amplio", manifestó Mirantes.

Agregó que lo más importante es preservar la vida y posteriormente infraestructura. Indicó que hay suficiente equipamiento y que los brigadistas de las demás provincias han aportado materiales y herramientas manuales por la dificultad de entrar a la altura con topadoras o máquinas pesadas.

En cuanto al pronóstico de este miércoles, se espera una jornada con abundante nubosidad, vientos del sector oeste con ráfagas y una temperatura máxima de 10 °C. La humedad mínima alcanzará el 75% y hay probabilidad de lluvias.

