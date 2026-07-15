La división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba del 1,3% en junio, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El incremento se ubicó 0,6 puntos porcentuales por debajo de la inflación general, que durante el sexto mes del año fue del 1,9%.

Aunque el aumento mensual fue inferior al índice general, los alimentos continúan siendo uno de los rubros de mayor impacto sobre el costo de vida, especialmente para los sectores de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de sus recursos a la compra de productos básicos. En el acumulado del primer semestre, la categoría registró un alza del 17,8%, superando en un punto porcentual a la inflación general del período, que fue del 16,8%.

Entre los productos que más aumentaron durante junio se destacó el tomate redondo, con una suba del 22,5%. También registraron fuertes incrementos la papa (4,8%), la lechuga (4,6%), el zapallo anco (4,6%), el pan francés tipo flauta (4,1%), la cebolla (3,9%), los fideos secos tipo guisero (3,4%), el queso pategrás (3%), el tomate entero en conserva (2,4%) y el aceite de girasol (2,3%).

En el análisis por regiones, Cuyo presentó la mayor variación mensual del rubro, con un incremento del 1,6%, seguida por el Noreste, con 1,5%. La Patagonia, el Noroeste y la región pampeana registraron subas del 1,3%, mientras que el Gran Buenos Aires mostró el menor incremento, con 1,2%.

Los alimentos que bajaron de precio

El relevamiento oficial también mostró una reducción de precios en varios productos durante junio. La mayor baja correspondió al limón, con una caída del 19,1%, seguido por la naranja (-18,9%) y la banana (-2,2%).

Entre los productos que también disminuyeron su valor se encuentran el asado (-1,8%), el yogur firme (-1,8%), el dulce de leche (-1,3%), la manteca (-1,2%), la nalga (-0,9%), el jamón cocido (-0,9%), el cuadril (-0,5%) y el filet de merluza fresco (-0,5%).

Pese a la moderación observada en junio, los alimentos continúan acumulando aumentos por encima de la inflación general en lo que va del año, manteniéndose como uno de los componentes con mayor incidencia sobre el costo de vida de los hogares argentinos.