La inflación de junio fue de 1,9%, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una suba de 33,5% en los últimos doce meses y registró su nivel más bajo en diez meses, igualando el dato de agosto de 2025.

El resultado consolidó la tendencia de desaceleración observada durante los últimos meses. Tras alcanzar 3,4% en marzo, la inflación descendió a 2,6% en abril, 2,1% en mayo y finalmente 1,9% en junio, ubicándose por tercer mes consecutivo por debajo de los registros anteriores.

El IPC núcleo, que excluye los precios estacionales y regulados, aumentó 1,6%, su menor variación desde julio de 2025. En tanto, los precios estacionales fueron los que más crecieron, con un alza de 3,4%, impulsados por el incremento en las verduras y los servicios turísticos, aunque parcialmente compensados por la baja de las frutas. Por su parte, los precios regulados avanzaron 2,4%, principalmente por los aumentos en electricidad y transporte público.

Por rubros, Recreación y cultura encabezó las subas con 4,2%, favorecida por el inicio de la temporada invernal y el aumento en los paquetes turísticos. Le siguió Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,3%. En el otro extremo se ubicaron Comunicación, con 0,9%, y Prendas de vestir y calzado, que registró una variación de apenas 0,4%.

El capítulo de Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,3%, por debajo del índice general, mientras que el rubro Tabaco avanzó 2,1%, impulsado por fuertes incrementos en los precios de los cigarrillos luego de varios meses con escasas modificaciones.

El dato oficial quedó dentro de las previsiones del mercado, que estimaban una inflación de entre 1,5% y 2%, tomando como referencia la medición de la Ciudad de Buenos Aires. La consultora C&T fue una de las que acertó la proyección y destacó que la moderación respondió tanto al comportamiento del componente núcleo como al de los precios regulados.

Desde el Gobierno celebraron el resultado y sostuvieron que la desaceleración continuará en los próximos meses. Tanto el vocero presidencial, Adrián Ravier, como el ministro de Economía, Luis Caputo, reiteraron en los últimos días que esperan que la inflación siga descendiendo, mientras el Ejecutivo concentra ahora su estrategia económica en demostrar capacidad para afrontar los compromisos de deuda sin recurrir al financiamiento de los mercados internacionales.