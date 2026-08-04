Allanamiento en la casa de Facundo Moyano: qué secuestró la Justicia

El departamento de Facundo Moyano fue allanado este martes en el barrio porteño de Belgrano en el marco de la investigación iniciada tras la denuncia de su pareja, la influencer Candela Arizaga. El procedimiento concluyó sin el hallazgo de drogas, aunque la Policía secuestró dos teléfonos celulares que serán incorporados a la causa.

El operativo comenzó alrededor de las 15.30 y se extendió durante unas dos horas. Los investigadores revisaron el inmueble con el objetivo de buscar estupefacientes, retirar las cámaras de seguridad y relevar los sectores donde, según la investigación, se habría producido el presunto consumo de drogas. Finalizado el allanamiento, las autoridades confirmaron que no encontraron sustancias ilícitas, pero sí incautaron dos celulares que ahora serán sometidos a peritajes. En paralelo, la Justicia analiza la posibilidad de indagar a Moyano en una audiencia de intimación de los hechos.

La causa se originó cuando un llamado al 911 alertó sobre una joven que corría semidesnuda por la vía pública. Esa intervención derivó en la detención del dirigente sindical, quien permanece acusado de lesiones y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Mientras avanza la investigación, Candela Arizaga negó haber sido agredida y sostuvo que el episodio ocurrió tras el consumo de estupefacientes. No obstante, la Justicia aguarda que reciba el alta médica para ampliar su declaración y reconstruir con mayor precisión lo sucedido dentro del departamento. Por otra parte, el informe médico incorporado al expediente constató únicamente una lesión en una rodilla, compatible con una caída, y no detectó otras heridas de consideración. Con los nuevos elementos secuestrados durante el allanamiento, la investigación continuará para determinar qué ocurrió antes de la llegada de la Policía.