La investigación que involucra al exdiputado y dirigente sindical Facundo Moyano dio un giro este martes luego de que Candela Arizaga, la joven de 23 años que fue encontrada en estado de alteración en el barrio porteño de Belgrano, declarara que no sufrió una agresión física por parte del dirigente. Arizaga prestó testimonio mientras permanece internada en observación en el Hospital Pirovano, donde fue entrevistada por personal de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad. Allí afirmó: "no me hizo nada" y explicó que lo ocurrido se produjo en un contexto de consumo de estupefacientes.

De acuerdo con las primeras pericias médicas, la joven presentaba únicamente un raspón en una rodilla, lesión que habría sido consecuencia de una caída mientras corría por la vía pública, y no se detectaron signos compatibles con una agresión física.

Pese a esa declaración, la causa judicial sigue abierta. El fiscal Julián Pistone, de la UFLA Norte, mantiene la investigación por los presuntos delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género, mientras avanza con la recolección de pruebas.

Entre las medidas ordenadas figuran el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, la toma de nuevos testimonios y otras pericias para reconstruir lo ocurrido durante la madrugada en Belgrano. Además, la fiscalía espera concretar un allanamiento en el departamento donde se desarrolló el episodio.

Por su parte, el abogado Diego Storto señaló que asumirá formalmente la representación de Arizaga solo si la joven decide continuar con el proceso judicial. Mientras tanto, el expediente continúa su curso y será la Justicia la que determine si existen elementos suficientes para sostener la acusación contra Moyano.