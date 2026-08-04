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Investigación en marcha

Facundo Moyano fue demorado por una presunta agresión a su novia en Belgrano

El exdiputado y dirigente sindical Facundo Moyano fue demorado este martes luego de un confuso episodio ocurrido en un departamento del barrio porteño de Belgrano. La intervención policial se produjo tras un llamado al 911 por una discusión de pareja. 

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Martes, 04 de agosto de 2026 a las 09:06
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Facundo Moyano fue demorado tras un operativo policial en un edificio del barrio porteño de Belgrano.

Un nuevo episodio de violencia que involucra a una figura pública generó repercusión este martes en la Ciudad de Buenos Aires. El exdiputado nacional y dirigente sindical Facundo Moyano fue demorado por la Policía de la Ciudad luego de un procedimiento realizado en un edificio del barrio de Belgrano, tras un llamado al 911 que alertó sobre una discusión con su pareja. El caso quedó bajo investigación judicial para determinar cómo se desarrollaron los hechos.

La Policía de la Ciudad realizó actuaciones en el lugar mientras avanzaba la investigación.

La situación se registró durante la mañana en un edificio de Belgrano, donde efectivos de la Policía de la Ciudad acudieron tras recibir una alerta por un conflicto entre Moyano y su pareja. En el lugar, el dirigente fue demorado mientras se realizaban las actuaciones de rigor y se recababan testimonios para reconstruir lo sucedido.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el episodio es investigado por la Justicia, que busca determinar cómo se desarrolló la discusión y si existió la comisión de algún delito. Las autoridades aún no brindaron detalles oficiales sobre posibles medidas judiciales o imputaciones derivadas del caso.

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