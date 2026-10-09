El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anunció que el Gobierno analiza impulsar una denuncia contra Irán ante tribunales internacionales por el atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos en 1994.

El funcionario mantuvo un encuentro con autoridades de la mutual israelita “para analizar posibles acciones de demanda ante instancias jurisdiccionales internacionales en torno al atentado del 18 de julio de 1994”, según escribió en sus redes sociales.

“Desde el Ministerio de Justicia de la Nación mantenemos un compromiso permanente con la búsqueda de verdad y justicia para las 85 víctimas fatales, sus familias y los cientos de sobrevivientes”, enfatizó.

La medida apuntaría a llevar ante la Corte Penal Internacional (CPI) a Irán, país al que la Justicia argentina apunta como responsable de haber ideado el atentado que luego habría sido ejecutado por la agrupación terrorista Hezbolá.

Desde la AMIA agradecieron la voluntad del Gobierno “para analizar y evaluar esta importante iniciativa que profundiza la búsqueda de justicia”.

Esta denuncia se complementaría con el juicio en ausencia que avanza en los tribunales de Comodoro Py. El juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses y los embargó por US$ 500 millones a cada uno.

Los procesados como autores mediatos son Alí Fallahijan, ex ministro de Inteligencia iraní; Alí Velayati, ex ministro de Relaciones Exteriores iraní; Mohsen Rezai, ex comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, y Ahmad Vahidi, comandante de la fuerza Al Quds de la Guardia Revolucionaria.

Por otro lado, fueron acusado como cómplices necesarios Hadi Soleimanpour, ex embajador de Irán en Argentina; Mohsen Rabbani, activista religioso fundamentalista radicado en Buenos Aires desde 1983 y Consejero Cultural de la Embajada iraní en Argentina, y Ahmad Asghari, ex agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.

A ellos se suma Salman Raouf Salman, agente libanés de Hezbolá apuntado como responsable de coordinar la etapa final del atentado. Rafecas también busca llevar a juicio a Alí Asghar Hejazi, exmano derecha del exlíder iraní Alí Jamenei, quien habría estado al mando de los preparativos y sería quien eligió la fecha en que se iba a realizar el ataque.