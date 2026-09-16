Causa AMIA: sumaron a un exfuncionario iraní entre los acusados que podrían ser juzgados en ausencia

El juez federal Daniel Rafecas incorporó a Alí Asghar Hejazi, exfuncionario iraní señalado como estrecho colaborador del entonces líder supremo de Irán, Alí Jamenei, entre los acusados por el atentado contra la AMIA y resolvió que el proceso pueda avanzar para que sea juzgado en ausencia.

La decisión se tomó a partir de un pedido del fiscal de la UFI-AMIA, Sebastián Basso, y mientras la Cámara Federal de Casación Penal analiza la validez del mecanismo de juicio en ausencia para los demás acusados que permanecen prófugos.

Qué decisión tomó Daniel Rafecas en su resolución

Según la resolución, Rafecas consideró que se cumplieron las condiciones para avanzar de esa manera debido a la “actitud obstructiva” atribuida al acusado y a la falta de cooperación de Irán frente al pedido de detención preventiva para una eventual extradición. Hejazi fue declarado además en rebeldía.

El exfuncionario tiene un pedido de captura internacional desde abril. El 10 de abril había sido citado a declaración indagatoria y se ordenó su captura nacional e internacional. También se solicitó a Interpol la difusión roja y se requirió formalmente a Irán su detención provisoria con fines de extradición.

La Justicia argentina sostiene que Hejazi tuvo conocimiento de las actuaciones y, pese a ello, no se presentó ante las autoridades. Rafecas consideró que, por su posición dentro del aparato estatal iraní y por la exposición internacional que tiene la causa AMIA, resulta difícil sostener que desconociera los requerimientos judiciales.

La incorporación de Hejazi se basa en la investigación del fiscal Basso, que atribuye a integrantes de la estructura estatal iraní la planificación, decisión y ejecución del atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 y que provocó 85 muertes.

De acuerdo con esa hipótesis, la decisión de llevar adelante el ataque habría sido adoptada en Teherán dentro de un comité especial denominado Vijeh, encabezado por Jamenei y cuya dirección habría estado a cargo de Hejazi. La Fiscalía también sostiene que el entonces funcionario viajó a Buenos Aires en 1993, después del atentado contra la Embajada de Israel, para evaluar la viabilidad de una operación y la actuación de agentes que habrían intervenido en ella.

La Justicia argentina ya había dispuesto el juicio en ausencia para otros diez acusados iraníes y libaneses vinculados a la causa. Entre ellos se encuentran exintegrantes de alto rango del régimen iraní, como Alí Fallahian, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi.

Ahora, la definición sobre la posibilidad de realizar efectivamente los juicios en ausencia deberá quedar en manos de la Cámara Federal de Casación Penal, que debe resolver los planteos relacionados con la aplicación de este mecanismo. Si se confirma su utilización, se tratará de un procedimiento inédito en la Justicia argentina.