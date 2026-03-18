La organización Amnistía Internacional Argentina aseguró que la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) “aún no puede considerarse efectiva” y planteó objeciones tanto legales como sanitarias a la decisión.

A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, el organismo sostuvo que el retiro del país del ente internacional no respeta el procedimiento constitucional, ya que la adhesión original se realizó mediante un tratado aprobado por el Congreso en 1948.

En ese sentido, advirtió que, dentro de un sistema republicano, "una decisión de esa magnitud debe contar con el aval del Poder Legislativo y no puede resolverse únicamente desde el Ejecutivo".

Además, señaló que "las decisiones vinculadas a compromisos internacionales requieren instancias de control parlamentario" y recordó que la propia asamblea de la OMS debe expedirse sobre los pedidos de retiro de los Estados miembros, lo que recién ocurriría en mayo.

Desde la organización también remarcaron que la participación en organismos multilaterales no es meramente formal, sino que implica acceso a mecanismos de coordinación, cooperación y asistencia técnica frente a crisis sanitarias.

En ese marco, alertaron que un eventual alejamiento podría afectar la capacidad del país para responder a emergencias de salud pública, en un contexto global donde las enfermedades trascienden fronteras.

Finalmente, subrayaron que la salud constituye un derecho humano fundamental y que la cooperación internacional resulta clave para garantizarlo, por lo que advirtieron sobre los riesgos de avanzar en decisiones que impliquen un aislamiento en materia sanitaria.