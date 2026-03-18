El precio del petróleo vuelve a escalar

El barril de petróleo Brent superó los US$108 este miércoles y marcó un nuevo salto en el mercado internacional. La suba fue del 4,5% en una sola jornada, consolidando una tendencia alcista que vuelve a poner presión sobre los combustibles en Argentina.

El dato no pasa desapercibido: cada movimiento en el precio internacional termina trasladándose, tarde o temprano, a los surtidores.

Aumentos recientes que ya impactan

En las últimas dos semanas, los combustibles registraron un incremento cercano al 10%, en un contexto donde el precio del crudo no deja de subir.

La situación genera un escenario cada vez más ajustado, con aumentos que se acumulan en poco tiempo y golpean de manera directa en el costo diario de moverse.

Promesas en duda frente a la realidad

Desde YPF, su CEO Horacio Marín había señalado que no se esperaban sobresaltos en los precios. Sin embargo, la evolución del mercado internacional y los ajustes recientes empiezan a tensionar esas previsiones.

El comportamiento del Brent por encima de los US$100 refuerza la incertidumbre y deja abierto el interrogante sobre cómo se trasladará este nuevo escenario al mercado local.

Un efecto que no se queda solo en los surtidores

El impacto no se limita al precio de las naftas. Cada aumento en los combustibles repercute en la cadena de costos: transporte, alimentos y servicios.

Las mediciones privadas ya ubican la inflación de marzo cerca del 3%, en un contexto donde la presión de los combustibles vuelve a ocupar un lugar central.

Un escenario que suma presión

Con el barril consolidado en niveles altos y sin señales claras de retroceso, el panorama se vuelve cada vez más incierto.

El mercado sigue de cerca cada movimiento, mientras los aumentos recientes todavía se sienten y el margen para nuevas subas vuelve a instalarse como una posibilidad concreta.