La denuncia contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que diputados nacionales ampliaran la presentación judicial y solicitaran la citación de la escribana que intervino en la compra de su departamento en Caballito. La causa investiga un presunto enriquecimiento ilícito vinculado a la evolución de su patrimonio.

Los legisladores Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro pidieron que declare la escribana Adriana Nechevenko, quien certificó tanto la adquisición del inmueble como otra operación previa vinculada a la familia del funcionario. Según indicaron, buscan esclarecer posibles inconsistencias en las transacciones.

El foco está puesto en la compra de una propiedad de casi 200 metros cuadrados, escriturada por USD 230.000, un valor significativamente inferior al precio original de publicación. Además, la operación se realizó mediante una hipoteca no bancaria, otorgada por las propias vendedoras, lo que generó sospechas.

Otro de los puntos que genera dudas es que las dos mujeres que figuran como acreedoras de la hipoteca aseguraron no conocer al funcionario. Para los denunciantes, esto podría indicar una maniobra de simulación financiera para justificar la adquisición del inmueble.

La presentación judicial también menciona otros movimientos patrimoniales, como la compra de una propiedad en un country y viajes al exterior, que formarían parte de un esquema bajo análisis. En ese marco, la Justicia busca determinar si existe una incompatibilidad entre ingresos declarados y nivel de gastos.

Desde el entorno de Adorni rechazaron las acusaciones y sostienen que no hay irregularidades. El funcionario afirma que sus bienes provienen de su actividad privada y que toda la documentación está en regla y a disposición de la Justicia.