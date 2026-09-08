Aníbal Lotocki seguirá preso: ratificaron la condena a ocho años

El cirujano Aníbal Lotocki seguirá detenido luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°28 ordenara su prisión en la causa en la que fue condenado a ocho años de prisión por estafa y lesiones graves contra Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. La decisión fue tomada a partir de un pedido del fiscal general Sandro Abraldes, quien planteó que existe un riesgo concreto de fuga frente a la posibilidad de que deba cumplir efectivamente la pena.

Lotocki ya se encuentra privado de su libertad por otra causa. En ese expediente, el cirujano enfrenta un juicio por la muerte de un paciente.

El juez Jorge Romeo consideró que la situación procesal del médico cambió y que aumentaron los motivos para mantenerlo detenido. Entre los elementos valorados estuvieron la existencia de distintas causas judiciales en su contra y sus antecedentes dentro de los procesos.

“En caso de recuperar su libertad y de cara a enfrentarse nuevamente a cumplir una pena de prisión efectiva de envergadura, Aníbal Rubén Lotocki podría evadirse del accionar de la Justicia”, sostuvo el magistrado en su resolución.

La condena por la que ahora fue ordenada su detención se remonta inicialmente a febrero de 2022, cuando Lotocki recibió cuatro años de prisión por las lesiones graves provocadas a cuatro pacientes durante procedimientos quirúrgicos.

Según determinó la Justicia, el médico había utilizado un producto de relleno que contenía microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) y no había informado adecuadamente sobre los posibles efectos y riesgos de esa sustancia. La aplicación del producto fue vinculada con la formación de granulomas en las pacientes.

La pena posteriormente fue elevada a ocho años de prisión por la Sala III de la Cámara de Casación, que incorporó el delito de estafa a la condena. También aumentó de cinco a diez años el período de inhabilitación para ejercer la medicina.

En abril de 2025, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la pena de ocho años. La defensa recurrió esa decisión y quedó pendiente un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ese escenario fue uno de los elementos centrales considerados ahora por el tribunal. Para el fiscal Abraldes, la condena ya no representa solamente una posibilidad futura, sino una pena concreta cuya eventual ejecución incrementa el riesgo de fuga.

El representante del Ministerio Público también recordó que Lotocki había incumplido en tres oportunidades la obligación de informar a la Justicia cuando se ausentaba de su domicilio durante más de 24 horas. Según el planteo fiscal, posteriormente se mudó a una residencia ubicada fuera de la Ciudad de Buenos Aires sin contar con autorización judicial.

El juez Romeo coincidió con esos argumentos y señaló que la única instancia pendiente en esta causa es el recurso de queja ante la Corte Suprema. Además, tuvo en cuenta que Lotocki enfrenta actualmente otro juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17.

Ese segundo proceso está relacionado con la muerte de Rodolfo Christian Zárate, un paciente que falleció en abril de 2021 después de someterse a una lipoescultura y una dermolipectomía en una clínica del barrio porteño de Caballito. Lotocki está acusado en esa causa por homicidio simple con dolo eventual y permanece detenido desde octubre de 2023.

A partir de la nueva resolución, Lotocki queda también alcanzado por la detención en la causa por la que recibió la condena de ocho años, mientras continúa a disposición del tribunal que lleva adelante el juicio por la muerte de Zárate.