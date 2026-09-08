Una vecina de Neuquén atraviesa horas de desesperación y bronca luego de que una camioneta impacte con fuerza en su auto, lo deje totalmente destruido y huya.

Destruyó un auto en Neuquén y huyó a toda velocidad con su camioneta

El siniestro ocurrió en la madrugada del domingo, alrededor de las 5 en calle Talero 400, cuando ella estaba en su domicilio durmiendo. Según comentó, la Fiscalía trabaja para identificar al autor y hasta ahora se desconoce quién fue el responsable.

Ornella, la damnificada, indicó al Móvil de 24/7 que al momento del hecho ella estaba durmiendo y no se enteró del choque, fue después, cuando se despertó y vio los videos e imágenes que sus vecinos le habían compartido tras oír el ruido del impacto.

Por el momento, por las imágenes y los plásticos recolectados, sospechan que podría ser una camioneta Hyundai Creta gris.

"Chocó al otro auto adelante mío, estamos intentando rastrear las cámaras. Vamos a ver si fiscalía nos habilita cámaras municipales, provinciales, para leer la patente del vehículo e identificar al propietario", indicó sobre el proceso

"Estoy esperando que aparezca la persona, que tenga seguro, sería lo ideal", y agregó que su objetivo es difundir la búsqueda para encontrar a la persona.

Cuchetti realizó la exposición en Tránsito y busca información que permita localizar al conductor, incluso a través de talleres donde el vehículo pudiera haber ingresado para ser reparado.

"Mi auto no se puede usar, tiene el tren trasero, el eje roto, no se puede mover, yo tengo un seguro contra terceros por eso estoy intentando ubicar a esta persona para hacer la denuncia correspondiente", expresó.

Ornella también advirtió que si la persona no aparece procederá a hacer un juicio civil por los daños provocados, ya que además no tiene medio de transporte para ir a trabajar.

"Tampoco sabemos para dónde siguió el conductor o qué otras infracciones cometió, porque iba a mucha velocidad". Por último indicó que en un inicio creyó que esta camioneta era la misma que había protagonizado otro choque en la Avenida Argentina.

La damnificada pide que en caso de tener alguna información pueden contactarse a su Instagram: @ornellacucchetti.