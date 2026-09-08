Un repartidor fue víctima de un robo este martes por la mañana cuando descendió de su vehículo en la intersección de la Ruta Nacional 22 y la Ruta Provincial 6, en General Roca para realizar una entrega. En ese momento, dos delincuentes sustrajeron una mochila con documentación personal y 120.000 pesos en efectivo.

La denuncia permitió activar de inmediato el sistema de respuesta. Los operadores del 911 RN Emergencias analizaron las imágenes de las cámaras de videovigilancia y observaron a un hombre ingresando a una camioneta para retirar elementos. El vehículo fue identificado como una Toyota Hilux gris oscura, cuyo dominio se cargó en el sistema de reconocimiento de patentes del Anillo Digital.

La coordinación entre los operadores resultó clave para continuar el seguimiento. La información fue transmitida al personal policial de Cipolletti, que se posicionó sobre la Ruta 22 ante la posibilidad de que la camioneta ingresara a la ciudad. A los pocos minutos, el Centro Inteligente de Seguridad detectó el vehículo circulando por la banquina en inmediaciones de la calle Julio Dante Salto.

Con la ubicación confirmada, los efectivos interceptaron la camioneta a la altura de la Secretaría de Energía, entre Toschi y Estado de Israel. Allí fueron identificados sus dos ocupantes, de 45 y 38 años, ambos con domicilio en Neuquén. El procedimiento incluyó la intervención del Gabinete de Criminalística, que realizó un palpado preventivo y secuestró la Toyota Hilux, trasladada al Destacamento Manzanar.

La Fiscalía interviniente dispuso la detención de los acusados por el delito de hurto y el secuestro del vehículo para avanzar con las medidas investigativas. La mochila del repartidor fue recuperada junto con otros elementos de interés para la causa.

Fuentes oficiales confirmaron que los detenidos son los mismos que protagonizaron un hecho similar el pasado 4 de agosto, cuando intentaron robar en el paseo del Bicentenario en Roca y fueron capturados en Cipolletti gracias a las cámaras LPR del Anillo Digital.