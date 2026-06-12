La ANMAT dispuso la prohibición de uso, comercialización y distribución en todo el país del producto "Aceite de oliva virgen extra, Blend Suave, marca Green Olive", en presentaciones de 1 litro, 500 mililitros y 250 mililitros. La decisión fue oficializada mediante la Disposición N.º 3521/2026.

La medida fue tomada luego de una denuncia realizada por Olivos del Sur S.A., empresa que detectó la circulación de un producto falsificado que utilizaba de manera indebida su marca y los registros sanitarios correspondientes a uno de sus alimentos legítimos.

Según informó el organismo nacional, el producto retirado del mercado carece de registros propios y presenta un rotulado engañoso, por lo que no es posible garantizar su trazabilidad, calidad, seguridad ni condiciones de elaboración. Por ese motivo quedó prohibida su venta tanto en comercios físicos como en plataformas de comercio electrónico.

El producto que quedó prohibido

La disposición alcanza al siguiente alimento:

Aceite de oliva virgen extra, Blend Suave, marca Green Olive, contenido neto 1 L, 500 ml y 250 ml (botella PET), elaborado por Olivos del Sur, procedencia San Juan, RNE 01002136 y RNPA 01051664.

De acuerdo con la investigación, esos datos sanitarios pertenecen a un producto legítimo de la empresa, pero fueron utilizados de manera fraudulenta en envases falsificados.

Cómo identificar el aceite falsificado

ANMAT detalló varias diferencias visibles entre el producto original y el apócrifo.

Denominación incorrecta

El producto falsificado se comercializaba como:

"Aceite de oliva virgen extra, Blend Suave".

Sin embargo, el producto genuino está registrado como:

"Alimento a base de aceite de girasol y aceite de oliva extra virgen sabor oliva".

Envase distinto al original

La empresa informó que:

No utiliza envases cuadrados para este producto.

No emplea botellas cuadradas transparentes en ninguna de sus presentaciones.

Falta de lote y errores en el vencimiento

Otro indicio detectado por los inspectores fue que el producto falsificado:

No declara número de lote.

Presenta un formato de fecha de vencimiento diferente al utilizado por la firma.

Diferencias en la etiqueta

La versión ilegal tampoco incluye las leyendas:

"Blend aderezo sabor a aceite de Oliva"

"Extra intenso"

que sí aparecen en el producto genuino.

Por qué ANMAT decidió retirarlo del mercado

La autoridad sanitaria explicó que el alimento quedó alcanzado por la prohibición debido a que se trata de un producto falsificado que exhibe datos pertenecientes a otro alimento legítimo.

Al no poder determinarse:

Su origen real.

Las condiciones de elaboración.

Los ingredientes utilizados.

Los controles de calidad aplicados.

ANMAT considera que representa un potencial riesgo para la salud pública.

La disposición también ordena impedir su comercialización en sitios de venta online.

Un problema que se repite en los alimentos

La falsificación de aceites y otros productos alimenticios se ha convertido en una preocupación recurrente para los organismos de control.

Durante los últimos años, ANMAT retiró del mercado distintos aceites de oliva por presentar registros falsos, rotulación engañosa o datos sanitarios inexistentes. Casos similares afectaron a marcas como Nucete, SOMA y otros productos comercializados como aceite de oliva extra virgen.

Los especialistas advierten que este tipo de maniobras dificulta verificar la calidad del producto y expone a los consumidores a alimentos cuya composición real se desconoce.

Cómo verificar si un alimento está habilitado

ANMAT recomienda adquirir alimentos únicamente a través de canales oficiales y verificar que los datos del etiquetado coincidan con registros sanitarios válidos.

Antes de comprar, se aconseja: