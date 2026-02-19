La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó que, a partir de la Disposición Nº 510/2026, quedó prohibido el producto “Aceite de oliva virgen extra, clásico” de la marca Nucete, en botella de 500 mililitros.

Se trataría de un envase que imita a otro, pero no es el mismo y presenta diferencias con el original, además de ser un producto apócrifo. El legítimo elaborador informó que el producto investigado no es fabricado por la empresa, que desconoce su procedencia y contenido.

La medida fue tomada luego de un reclamo que recibió dicha Administración Nacional, el cual fue confirmado por la empresa Agro Aceitunera S.A, titular del producto genuino, desde donde avisaron que el producto identificado con el lote L. C5-243003, FAB. JUN-2025, VAL. JUN-2026 es falsificado.

Desde la ANMAT indican que “debido a que se trata de un producto ilegítimo, no es posible garantizar su calidad e inocuidad, por lo que se recomienda a la población que se abstengan de consumir el producto en cuestión. Asimismo, quienes lo tengan en su poder para su expendio deben cesar con su comercialización.”

Por esto se considera un producto falsificado en infracción, carece de registros sanitarios y está falsamente rotulado simulando ser otro aceite.