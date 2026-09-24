ANMAT prohibió la venta de productos para adelgazar y advirtió sobre su comercialización a través de internet

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país el uso, comercialización, publicación y distribución de productos para bajar de peso que contengan retatrutide o retatrutida. La medida también alcanza a las plataformas de venta electrónica y comprende todas las presentaciones y lotes de productos destinados a la administración en seres humanos.

La prohibición fue establecida hasta tanto estos productos cuenten con la correspondiente autorización del organismo sanitario. La decisión alcanza a cualquier producto que declare contener retatrutide como ingrediente, independientemente de su tamaño, presentación o lote.

La ANMAT advirtió que el ingrediente retatrutide se encuentra aún en etapa de investigación clínica y no está autorizada en Argentina.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 6140/2026, publicada en el Boletín Oficial. Según consta en la normativa, la intervención de la ANMAT se inició a partir de una denuncia recibida por correo electrónico en la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, en la que se advertía sobre dos sitios web que ofrecían, entre otros productos, artículos que declaraban contener retatrutide.

Una sustancia que todavía está bajo investigación

Desde el organismo señalaron que actualmente no existen especialidades medicinales comercializadas en Argentina que contengan esta sustancia. La ANMAT explicó que el retatrutide se encuentra todavía en etapa de investigación clínica por sus potenciales efectos en pacientes con diabetes tipo 2 y dificultades para lograr un adecuado control de la glucemia.

El retatrutide es un péptido experimental que se encuentra en fase 3 de investigación clínica. Su mecanismo de acción consiste en actuar como un triple agonista de los receptores hormonales GLP-1, GIP y glucagón, una combinación que está siendo estudiada por sus efectos sobre la reducción del peso corporal.

El hecho de que una sustancia se encuentre en investigación clínica implica que sus efectos, seguridad y eficacia todavía están siendo evaluados antes de una eventual autorización para su comercialización. Por ese motivo, los productos ofrecidos fuera de los canales autorizados no cuentan con la aprobación sanitaria correspondiente.

La situación también generó alertas en otros países de la región y en organismos sanitarios internacionales. Tanto la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA) como la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de Paraguay (DINAVISA) emitieron advertencias relacionadas con productos que contienen este componente.

Advertencia ante la venta por internet

El retatrutide tampoco se encuentra autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ni por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), según detalló la ANMAT en la disposición publicada.

Ante este escenario, el Servicio de Fiscalización de Cadena de Comercialización de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recomendó publicar una alerta sanitaria. El objetivo es advertir a la población sobre los riesgos asociados al consumo de productos que contengan esta sustancia y sean ofrecidos sin autorización.

La prohibición incluye expresamente las plataformas de venta electrónica, por lo que la ANMAT busca impedir que estos productos continúen siendo ofrecidos y distribuidos a través de canales digitales. La medida permanecerá vigente hasta que los productos que declaren contener retatrutide obtengan la autorización correspondiente del organismo sanitario.