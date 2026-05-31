La investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en Córdoba tras permanecer desaparecida durante una semana, tiene a Claudio Gabriel Barrelier como único detenido. Los elementos reunidos por la fiscalía lo ubican entre las últimas personas que tuvieron contacto con la joven antes de que se perdiera su rastro.

Barrelier tiene 33 años y se desempeñaba en tareas vinculadas al área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba a través de una empresa tercerizada. Antes había trabajado en el rubro frutihortícola. Según la investigación, fue quien recibió a Agostina cuando descendió de un remís en barrio Cofico. Cámaras de seguridad registraron a ambos caminando juntos e ingresando a la vivienda del acusado. Para los investigadores, esa es la última imagen conocida de la adolescente con vida.

Uno de los aspectos que tomó relevancia durante la pesquisa es que Barrelier contaba con un antecedente judicial por una causa de privación ilegítima de la libertad calificada, iniciada tras una denuncia presentada por una expareja. Por ese hecho había permanecido detenido y posteriormente recuperó la libertad bajo determinadas condiciones judiciales.

La fiscalía también detectó inconsistencias en sus declaraciones. Inicialmente negó que Agostina hubiera ingresado a su domicilio, aunque más tarde modificó su versión y reconoció que la joven estuvo allí durante algunos minutos. Según su último relato, luego se habría retirado sola.

Sin embargo, los investigadores reconstruyeron movimientos posteriores que resultaron clave para orientar la búsqueda. Registros de telefonía y cámaras permitieron ubicar a Barrelier en la zona de Ampliación Ferreyra, donde finalmente fue encontrado el cuerpo de la adolescente.

Mientras la causa continúa bajo secreto de sumario, la Justicia trabaja para determinar con precisión qué ocurrió durante las horas posteriores al ingreso de Agostina a la vivienda del acusado y si existieron otras personas involucradas en el hecho.