La investigación por el crimen de Agostina Vega sumó este sábado un dato que profundiza el drama familiar que rodea el caso. Según confirmó el abogado Carlos Nayi, representante legal de Melisa Heredia, la madre aún no fue informada oficialmente sobre la muerte de su hija de 14 años. La situación está vinculada a su delicado estado de salud. Horas antes de que se confirmara el hallazgo del cuerpo, Heredia fue internada de urgencia en el Hospital San Roque de Córdoba por un cuadro severo de deshidratación y permanece bajo atención médica en terapia intensiva. De acuerdo con el letrado, hasta las últimas horas existía entre los familiares la esperanza de encontrar con vida a la joven desaparecida desde el pasado 23 de mayo.

El hallazgo que cambió el rumbo de la investigación

El cuerpo de Agostina fue encontrado este sábado en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, en el sector sur de la ciudad de Córdoba, tras una semana de búsqueda intensiva. Los operativos incluyeron rastrillajes terrestres, utilización de drones, perros especializados y análisis de registros de cámaras de seguridad. Los investigadores ya habían focalizado la atención en esa zona luego de diversas pericias que ubicaban allí al principal sospechoso.

El hallazgo confirmó las hipótesis más preocupantes que manejaban los investigadores y abrió una nueva etapa procesal centrada en la reconstrucción del crimen y la determinación de todas las responsabilidades penales.

La Justicia investiga si hubo más participantes en el crimen

Hasta el momento, Claudio Barrelier, de 33 años, es el único detenido por la causa. Sin embargo, tanto la querella como distintas líneas de investigación analizan la posible participación de otras personas. Nayi sostuvo que, a su criterio, "materialmente es imposible que una sola persona haya llevado adelante semejante actividad criminal", una afirmación que coincide con las dudas que surgieron durante el avance de la pesquisa.

Fuentes de la investigación señalaron que el imputado habría incurrido en contradicciones durante distintas declaraciones y que aún existiría información relevante que no fue aportada a la causa. La reconstrucción judicial indica que Barrelier habría sido la última persona en mantener contacto con Agostina. Según los investigadores, coordinó un encuentro con la adolescente y gestionó su traslado hacia el barrio Cofico, donde se registró el último rastro de la menor antes de su desaparición.

Dolor familiar y reclamo de justicia en Córdoba

Tras conocerse el hallazgo del cuerpo, familiares y allegados de la víctima expresaron públicamente su dolor y reclamaron el esclarecimiento total del caso. El abuelo de Agostina calificó la noticia como el momento más difícil que atravesó la familia y pidió que se investigue a todas las personas que pudieran haber tenido participación en el crimen.

En paralelo, se multiplicaron las manifestaciones en distintos sectores de Córdoba. Las marchas incluyeron reclamos por justicia y cuestionamientos sobre la respuesta de las autoridades durante los primeros días de búsqueda.

Un caso que conmociona al país

La desaparición de Agostina Vega y el posterior hallazgo de su cuerpo generaron una fuerte repercusión social y reabrieron el debate sobre los mecanismos de actuación del Estado frente a denuncias de desaparición de menores y hechos de violencia de género.

Mientras la causa avanza bajo secreto de sumario, la atención está puesta en determinar cómo ocurrió el crimen, si existieron cómplices y cuáles fueron las responsabilidades de cada una de las personas involucradas.