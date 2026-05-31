La ciudad de Córdoba vivió este sábado 30 de mayo una jornada atravesada por la conmoción social tras el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada desde hacía una semana. Familiares, amigos, vecinos y organizaciones sociales se movilizaron para exigir justicia y reclamar avances en la investigación judicial. Las principales concentraciones se desarrollaron sobre la avenida Circunvalación, a la altura del Puente Rancagua, y en las inmediaciones de la vivienda de la víctima, en el barrio General Mosconi.

A raíz del atroz desenlace, los manifestantes realizaron cortes totales de tránsito y expresaron su indignación por el caso que trasciende a esa provincia y conmueve a toda la Argentina. Las protestas se produjeron horas después de que las autoridades confirmaran el hallazgo del cuerpo mutilado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en el sur de esa capital, donde ya se habían hecho rastrillajes durante los últimos días.

Graves incidentes durante el operativo de seguridad

Con el paso de las horas, la tensión fue creciendo en distintos sectores donde se desarrollaban las manifestaciones. Fuentes periodísticas señalaron que algunos grupos intensificaron los bloqueos mediante la quema de neumáticos y otros elementos, lo que motivó la intervención de las fuerzas de seguridad.

Vecinos quemaron neumáticos como protesta tras el hallazgo del cuerpo mutilado de Agostina Vega - Foto: La Voz

Durante los procedimientos se registraron enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales. Según trascendió, el operativo incluyó el uso de balas de goma y gases lacrimógenos para despejar sectores afectados por los cortes, generando corridas y momentos de tensión.

También hubo concentraciones frente a dependencias policiales, donde los asistentes reclamaron justicia para la adolescente y cuestionaron el desempeño de las autoridades durante la búsqueda.

Un único detenido y una investigación bajo secreto de sumario

La causa judicial tiene hasta el momento un único detenido: Claudio Barrelier, un empleado municipal de 33 años vinculado al entorno familiar de la víctima. Los investigadores lo identifican como la última persona que mantuvo contacto con Agostina antes de su desaparición.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la fiscalía, el sospechoso habría coordinado un encuentro con la adolescente y gestionado su traslado hacia otro sector de la ciudad. Esa línea investigativa constituye uno de los ejes centrales del expediente.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa trabajando bajo secreto de sumario para reconstruir con precisión las horas previas al crimen. El análisis de registros de cámaras de seguridad, testimonios y peritajes sobre dispositivos telefónicos forma parte de las medidas ordenadas para esclarecer lo ocurrido.

Fuertes críticas por la búsqueda y reclamos a las autoridades

Durante las movilizaciones también se escucharon cuestionamientos dirigidos a organismos de seguridad y autoridades de la provincia de Córdoba. Familiares y vecinos plantearon dudas sobre los tiempos de activación de los protocolos de búsqueda y reclamaron respuestas institucionales frente al caso.

Las consignas de "Justicia por Agostina" se repitieron a lo largo de toda la jornada, en medio de una creciente demanda social por el esclarecimiento del femicidio y por medidas que permitan prevenir nuevos hechos de violencia contra niñas y adolescentes.

Mientras la investigación continúa, Córdoba permanece conmocionada por un caso que generó fuerte repercusión pública y mantiene en vilo a toda la comunidad.