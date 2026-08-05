Antes de ser Papa, León XIV visitó Argentina y celebró una misa junto a Jorge Bergoglio

Mucho antes de convertirse en papa León XIV, Robert Francis Prevost ya había visitado Argentina en al menos dos oportunidades mientras se desempeñaba como superior general de la Orden de San Agustín, cargo que ocupó entre 2001 y 2013.

Su primera estadía ocurrió en agosto de 2004, cuando permaneció cerca de dos semanas recorriendo distintas comunidades agustinas del país. La visita comenzó en la ciudad de Buenos Aires, donde participó del Congreso Agustiniano de Teología e inauguró la Biblioteca Agustiniana, ubicada sobre la avenida Nazca, en el barrio porteño de Villa Pueyrredón.

Durante ese encuentro, Prevost ofreció una conferencia titulada "Los agustinos y el estudio de la patrología", mientras que la apertura estuvo a cargo del entonces arzobispo de Paraná, Estanislao Karlic.

Uno de los momentos más destacados de aquella visita fue la misa celebrada en la parroquia San Agustín, en el barrio de Recoleta, presidida por el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, quien años más tarde sería elegido como papa Francisco.

Como parte de esa gira institucional, Prevost también recorrió Salta, Tucumán, Catamarca y Mendoza, donde mantuvo reuniones con sacerdotes, religiosos y fieles, además de presidir distintas celebraciones litúrgicas.

Su segunda visita al país se produjo en 2013, cuando regresó para participar de la ordenación de monseñor Alberto Bochatey como obispo auxiliar de La Plata. Bochatey mantenía una estrecha relación con Prevost desde sus años de formación dentro de la Orden de San Agustín en Roma.

Ahora, ya como líder de la Iglesia Católica, León XIV volverá a Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de una gira sudamericana que también incluirá Uruguay y Perú.