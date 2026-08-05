García Cuerva habló de la llegada de León XIV y aseguró: "Es una caricia al alma"

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, expresó su entusiasmo tras la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, y aseguró que la noticia genera una enorme expectativa dentro de la Iglesia y entre los fieles.

"Tenemos mucha alegría y sabemos que es un enorme desafío porque se vienen meses de mucho trabajo", afirmó el arzobispo al referirse a la organización del viaje apostólico, que movilizará a miles de personas y requerirá una importante logística.

García Cuerva explicó que todavía no están definidas las locaciones donde el Sumo Pontífice encabezará las principales actividades, aunque adelantó que se trabaja en espacios abiertos que permitan recibir a una gran cantidad de fieles provenientes de distintos puntos del país.

El referente de la Iglesia argentina destacó que la llegada de León XIV "va a generar alegría y entusiasmo", pero remarcó que ese sentimiento "no tiene que tapar la reflexión". En ese sentido, consideró que la visita representa una oportunidad para escuchar el mensaje del Papa y fortalecer los vínculos entre la Iglesia y la sociedad.

Además, sostuvo que el viaje del Pontífice implicará "un esfuerzo grande" debido a la intensidad de la agenda prevista y valoró especialmente que Argentina haya sido incluida en la gira sudamericana del líder de la Iglesia Católica.

En paralelo, la Conferencia Episcopal Argentina comenzó a coordinar junto con las distintas diócesis los preparativos para la visita, que será la primera de León XIV al país desde el inicio de su pontificado y uno de los acontecimientos religiosos más importantes de los últimos años.