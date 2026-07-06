ARA San Juan: la Justicia se prepara para dictar sentencia contra cuatro exjefes de la Armada

El juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017 y en el que murieron 44 tripulantes, ingresó en su etapa decisiva. El Tribunal Oral Federal de Río Gallegos se prepara para dictar sentencia en los próximos días, luego de concluir la etapa de alegatos y escuchar a las defensas de los cuatro exjefes de la Armada acusados por la tragedia.

Los imputados son el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío Claudio Javier Villamide, el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa. Todos enfrentan cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de las 44 víctimas.

Durante los alegatos, la Fiscalía solicitó cinco años de prisión para López Mazzeo y Villamide; cuatro años para Alonso; y tres años y seis meses para Correa. Además, pidió la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en el caso de los dos primeros acusados.

Según la acusación, los exjefes navales permitieron que el submarino zarpara con deficiencias de mantenimiento y alistamiento, sin adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la tripulación. Para los fiscales, esas decisiones incrementaron los riesgos operativos y fueron determinantes en la tragedia ocurrida en el Atlántico Sur.

Las querellas que representan a familiares de las víctimas adhirieron al planteo del Ministerio Público Fiscal y también reclamaron las penas máximas, al considerar que existió una conducta imprudente y sistemática por parte de quienes ocupaban los máximos cargos de conducción dentro de la Armada.

Mientras se aguarda el fallo, en distintos sectores de la Armada Argentina existe preocupación por el impacto que una eventual condena podría tener sobre la conducción futura de la fuerza. Algunos oficiales retirados sostienen que una sentencia condenatoria podría influir en la toma de decisiones de quienes deban asumir responsabilidades operativas en misiones navales.

El veredicto pondrá fin a uno de los procesos judiciales más relevantes vinculados con la tragedia del ARA San Juan, cuyo hundimiento marcó uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de las Fuerzas Armadas argentinas.