El juicio por el hundimiento del ARA San Juan comenzó este martes en Río Gallegos y buscará establecer las responsabilidades penales por la muerte de los 44 tripulantes. El proceso se desarrolla en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz, a casi ocho años de la tragedia que conmocionó al país.

Durante la primera jornada se dio inicio formal al debate con la lectura de la acusación y la posibilidad de que las partes planteen cuestiones preliminares. Según explicó el abogado querellante Luis Tagliapietra, representante de un grupo de familiares, el tribunal resolverá esos planteos antes de avanzar con la etapa de testimonios.

En el banquillo de los acusados se encuentran cuatro exjefes de la Armada Argentina, imputados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes de oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. El juicio apunta a determinar si existieron responsabilidades en la cadena de mando que derivaron en el trágico desenlace.

Tanto la fiscalía como las querellas sostienen que hubo fallas en el mantenimiento del submarino y cuestionan las condiciones en las que la nave fue autorizada a navegar. La hipótesis central señala posibles negligencias que habrían puesto en riesgo a la tripulación.

El proceso contará con más de 100 testigos, además de la incorporación de material fílmico encriptado correspondiente al hallazgo del submarino por parte del buque Ocean Infinity. También se analizará documentación bajo secreto militar y declarará un experto vinculado a la empresa alemana Thyssen-Krupp, relacionada con la construcción de la nave.

Las audiencias se extenderán hasta el 6 de marzo y luego continuarán de manera quincenal. Se estima que el veredicto podría conocerse hacia el mes de julio.

Quedaron fuera de este debate otras causas derivadas del caso, como la vinculada al presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas, expediente que fue cerrado por la Corte Suprema tras el sobreseimiento de los exfuncionarios involucrados.

Con este juicio, la Justicia inicia una etapa clave para intentar esclarecer responsabilidades penales en una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente argentina.