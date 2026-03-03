Este martes, inició el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan en el Tribunal Federal de Río Gallegos, en una primera semana de audiencias que se extenderá hasta el día 6 y continuará luego en 15 días. La causa se abre tras años de reclamos de los familiares de los 44 tripulantes fallecidos en noviembre de 2017, quienes denunciaron irregularidades en la investigación y presunto espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri.

Entre las víctimas se encontraba Mario Toconás, único rionegrino de la tripulación, oriundo de Sierra Grande. Su hermano Miguel Toconás recordó el dolor de la pérdida y las sospechas que se instalaron en los primeros meses posteriores al hundimiento. “En los primeros meses después del hundimiento, todos los familiares nos habíamos borrado de los grupos de WhatsApp porque intuíamos que nos estaban espiando. Sabíamos que pasaba algo raro”, relató.

El testimonio de Toconás se sumó a la denuncia presentada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, quien en 2020 expuso ante la Justicia Federal de Mar del Plata documentación sobre presunto espionaje ilegal a los familiares entre enero y junio de 2018, cuando el submarino aún permanecía desaparecido.

“No me sorprendió la noticia del espionaje. Había familiares que reconocían a personal de la Armada vestido de civil que los seguía. Decían que era para nuestro resguardo, pero en realidad nos vigilaban”, expresó Toconás. También recordó que en las protestas frente al Congreso en junio de 2018 “dos jóvenes nos fotografiaban y filmaban a la distancia, incluso con drones”.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los recursos presentados por los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, representados por la familiar Eva Sandoval, y dejó firme el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la causa por la cual se investigó la realización de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la Ley 25.520. En la sentencia recurrida, consideraron que la conducta desplegada por los exintegrantes de la AFI fue atípica, en tanto se enmarcaba en las funciones de protección de la figura presidencial y la seguridad interior asignadas a la Agencia y que la actividad se desarrolló en un marco de legalidad y dentro de las competencias del organismo, relacionadas con la protección presidencial y/o la seguridad interior.

El hermano del tripulante rionegrino cuestionó además la actitud del gobierno de Mauricio Macri: “Ellos trabajaron mucho para ocultar lo que pasó con el ARA San Juan. Nunca nos dieron apoyo ni aliento. Macri jugaba al golf frente a la Base Naval y cuando supo que éramos familiares se fue en helicóptero”.

El recuerdo de Mario sigue presente en su familia. “Lo recuerdo todos los días. Charlábamos mucho por celular, siempre estaba con un mensajito. Venía seguido a Sierra Grande. Yo lo cargaba porque pensaba que ganaba más que yo en el submarino, pero después me enteré que casi ganaba igual”, contó Miguel.

Mario Toconás, de Sierra Grande, fue el único rionegrino entre los tripulantes

La querella técnica está encabezada por el abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes, y reúne a 32 familiares de 14 familias. El inicio del juicio representa un paso clave en la búsqueda de verdad y justicia, tras más de ocho años de reclamos y denuncias por parte de los allegados a las víctimas.