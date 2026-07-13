La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que notificó a más de 220.000 contribuyentes sobre la recategorización de oficio en el monotributo. Este procedimiento determina en qué categoría debe ubicarse cada monotributista y, en caso de que la nueva categoría sea superior a la actual, implica el pago de la diferencia entre ambos montos mensuales.

Este proceso habitual, llevado adelante durante el verano bajo la dirección de Andrés Vásquez, se basa en controles sistemáticos realizados por ARCA a partir de la información disponible en sus registros. En la notificación oficial se explica que “producto de los controles sistémicos que efectúa el organismo, a partir de la información obrante en nuestros registros, hemos detectado que la categoría que reviste actualmente resulta inexacta, por lo que se procederá a recategotizarlo de oficio”.

Controversia entre los contribuyentes

Sin embargo, el procedimiento generó controversia entre los contribuyentes, quienes denunciaron que la fiscalización no diferenciaba entre ingresos derivados de la actividad económica y otras transacciones personales, como transferencias entre cuentas propias o acreditaciones no relacionadas con la actividad gravada, lo que provocó numerosas quejas.

Desde el Gobierno, a través de la Oficina de Respuesta Oficial, aclararon que “lo que se informa y se analiza son operaciones comerciales cobradas con tarjeta de crédito, débito o QR, tal como figura explícitamente en las notificaciones enviadas” y enfatizaron que “se miran cobros, no transferencias”, descartando que se utilicen movimientos personales para la recategorización.

El tributarista César Litivin explicó que esta recategorización “está prevista en la normativa vigente cuando hay diferencias entre lo declarado por el contribuyente y los datos que tiene ARCA”. Además, señaló que “en principio se toma como una inconsistencia sujeta a que el contribuyente pueda demostrar en un descargo que parte de los ingresos en las cuentas o billeteras no se relacionan con ganancias gravadas”.

Monotributo: recategorizan a más de 220 mil contribuyentes y genera polémica

El experto puso como ejemplo transferencias entre cuentas del mismo titular, préstamos o acreditaciones no vinculadas a la actividad económica. Añadió que “cualquier ingreso en cuenta presume ganancia, con lo cual el contribuyente debe ser muy cuidadoso y prolijo en el uso de las cuentas cuando no provengan de su actividad”.

Ante el malestar creciente, ARCA habilitó una opción para que los contribuyentes expresen su disconformidad con la recategorización, lo que da lugar a una nueva fiscalización. Esta herramienta estuvo disponible en el portal del monotributo hasta el 16 de marzo. En total, alrededor de 24.000 contribuyentes presentaron apelaciones, lo que suspendió temporalmente su procedimiento de recategorización.