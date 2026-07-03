La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se prepara para oficializar la actualización semestral del Monotributo, un cambio que alcanzará a millones de trabajadores independientes, profesionales y pequeños comerciantes de todo el país.

La modificación, que se aplica dos veces al año, se calcula en función de la inflación acumulada durante el semestre anterior y actualiza tanto las cuotas mensuales como los topes de facturación de cada categoría. Los datos oficiales estarán a mediados de julio cuando el INDEC anuncie la inflación oficial de junio, pero según las estimaciones de tributaristas y consultoras privadas, el incremento rondará el 14,3%.

El organismo que aplica las actualizaciones del monotributo, ARCA, también deberá informar la fecha exacta a partir de la cual entrarán en vigencia los nuevos importes.

Cuánto aumentaría el Monotributo desde julio de 2026

De acuerdo con las proyecciones privadas, las cuotas mensuales quedarían de la siguiente manera:

Categoría A: $42.386,74.



Categoría B: $48.250,78.



Categoría C: $56.501,85 (servicios) y $55.227,06 (bienes).



Categoría D: $72.414,10 (servicios) y $70.661,26 (bienes).



Categoría E: $102.537,97 (servicios) y $92.658,35 (bienes).



Categoría F: $129.045,32 (servicios) y $111.198,27 (bienes).



Categoría G: $197.108,23 (servicios) y $135.918,34 (bienes).



Categoría H: $447.346,93 (servicios) y $272.063,40 (bienes).



Categoría I: $824.802,26 (servicios) y $406.512,05 (bienes).



Categoría J: $999.007,65 (servicios) y $497.059,41 (bienes).



Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) y $600.879,51 (bienes).

Las categorías A y B continúan concentrando la mayor parte del padrón de monotributistas, por lo que el ajuste tendrá un fuerte impacto sobre pequeños contribuyentes y trabajadores independientes.

Cómo quedarían los nuevos topes de facturación







La actualización también elevará los ingresos máximos permitidos para permanecer en el régimen simplificado. Las proyecciones indican que los límites anuales pasarían a ser los siguientes:

Categoría A: cerca de $12 millones anuales.



Categoría B: alrededor de $17,6 millones.



Categoría C: aproximadamente $24,7 millones.



Categoría H: unos $82,1 millones.



Categoría J: cerca de $105,3 millones.



Categoría K: alrededor de $127 millones anuales.

La suba de los topes busca evitar que los contribuyentes deban pasar al régimen general únicamente por el efecto de la inflación sobre su facturación nominal.

En paralelo, el Monotributo volvió a quedar en el centro del debate luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendara revisar el régimen simplificado dentro de una eventual reforma tributaria. El organismo planteó la necesidad de acercar gradualmente el esquema del Monotributo al régimen general, al considerar que existen diferencias significativas en la carga impositiva que afrontan ambos tipos de contribuyentes.