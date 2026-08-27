Argentina encabeza el ranking de morosidad en América Latina, con un 7,3% de su cartera en situación irregular. Este número duplica el promedio general regional, que es de 2,78%, según un informe de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban).

En paralelo, el reporte remarcó que la Argentina presenta el ratio de crédito sobre el PBI más bajo de la región, situándose en un escaso 14,3% frente a un promedio latinoamericano del 47,3%. De esta manera, el crédito en el país es casi tres veces menor que en la región, a pesar que el índice de deuda es mayor.

A nivel regional, la tendencia de la morosidad es alcista en general, ya que la cartera vencida en América Latina creció un 10% respecto a diciembre de 2025 y cerró en marzo de 2026 rozando los US$104.621 millones.

Sin embargo, la brecha argentina se hace evidente al comparar el 7,3% de morosidad con los países con indicadores más bajos de la tabla, como Uruguay (1,7%), El Salvador (1,4%) o República Dominicana (1,1%), y con los que completan el podio de mayor irregularidad regional junto al país, como Brasil (4,3%) y Colombia (3,7%).

Este escenario de alta morosidad convive además con niveles de cobertura inusualmente bajos para amortiguar posibles pérdidas. Según el reporte de Felaban, la Argentina es uno de los pocos países en la región, junto con Panamá, cuyos bancos tienen un indicador de cobertura inferior al 100%, ubicándose en un 84%, muy lejos de países como República Dominicana (316%), Uruguay (226%) o Ecuador (210%).

De los préstamos en situación irregular en el país, que totalizan 14 billones de pesos, el sistema bancario tradicional concentra casi las dos terceras partes, mientras que el tercio restante corresponde a las fintech y otros proveedores no bancarios, como cooperativas o tarjetas de cadenas de supermercados y electrodomésticos.

En este segmento, la irregularidad alcanzó el 26,9% en febrero de 2026, según datos del Banco Central. La situación es aún más marcada en los préstamos personales, donde la mora llegó al 34,1%, mientras que en las tarjetas de crédito se ubicó en el 19,4%. A su vez, el grupo fintech superó los 7 millones de clientes y registró un crecimiento interanual del 47% en su cartera de crédito.