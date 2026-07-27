Con una cifra del 12,3%, la morosidad de pago en las familias argentinas a nivel nacional alcanzó su nivel más alto en los últimos 20 años. Sobre este tema habló en AM550 el secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén, Fernando Schpoliansky.

En funcionario expresó que "el fondo de la cuestión es que la plata no alcanza, es decir la pérdida del poder adquisitivo de los salarios es muy fuerte en el último tiempo y eso significó que la gente empiece a endeudarse porque no llega a fin de mes”.

“Primero pide a su familia y después empieza a buscar en el sistema financiero a través de un banco o en alguna billetera virtual. Hoy hay acceso simple ahí, pero la tasa de interés es altísima, eso uno no lo ve al momento de solicitar un crédito”, sostuvo Schpoliansky.

En ese sentido, habló sobre el continuado deterioro en la capacidad adquisitiva de la población y las medidas que deben tomar las familias en este marco.

"La pérdida del poder adquisitivo es muy alta y eso generó niveles de morosidad, es decir gente que no puede pagar y se atrasa en el orden del 12,3%. Siempre en Argentina el nivel estuvo en el orden del 4 o 5%”, comparó.

El funcionario municipal detalló además que “en términos de edades, los jóvenes de entre 18 y 34 años son los más morosos, ahí se llega al 40% de irregularidad”.

Fernando Schpoliansky explicó en diálogo con AM550: “Los salarios no acompañaron a la inflación, que le sigue ganando a las recomposiciones salariales. Lo que falta es una política de crecimiento económico porque Argentina está decreciendo en la mayoría de las actividades económicas, excepto en producción primaria como campo, pesca y energía”.

Sostuvo en esa línea que “para la mayoría de los empleados formales no hay un incremento salarial significativo. Pasa en comercio, en construcción, en industria, hay menor capacidad de compra mes a mes y, en la medida en que no se diseñen políticas de crecimiento económico para incluir a todos, estaremos complicados”.

El secretario de Finanzas de Neuquén consideró por último que “el banco pide requisitos que mucha gente no puede cumplir, ahí es cuando se migra a las billeteras virtuales”.

“La situación social es muy complicada, entonces hay que ver cómo se puede generar la recuperación del poder adquisitivo de los sueldos”, cerró.

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