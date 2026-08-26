El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la puesta en marcha de un programa para que hasta 18 mil familias accedan a créditos hipotecarios para la compra de su primera vivienda. El plan utilizará recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, en un esquema que el funcionario definió como "un acto de justicia social" .

El anuncio se realizó en una conferencia de prensa en la que Caputo destacó el "efecto multiplicador en la economía" que podrían tener los préstamos para vivienda. También sostuvo que la medida puede "encausarlos a la formalidad" al referirse al alto porcentaje de trabajadores en la informalidad .

Caputo anunció créditos hipotecarios para 18 mil personas y habló de "justicia social"

Cómo funciona el esquema de créditos

El programa utilizará el FGS de la ANSES para depositar fondos en plazos fijos en los bancos por plazos de uno a cinco años. Luego, las entidades financieras serán las encargadas de otorgar los créditos a las familias . "La función del FGS no es correr ningún riesgo crediticio de personas humanas, ese es el trabajo de los bancos", definió Caputo .

El monto total del programa es de dos billones de pesos y se irá adjudicando mediante licitaciones de hasta 200.000 millones de pesos cada una .

Las condiciones de los créditos son:

Tasa máxima: UVA + 7,5%

UVA + 7,5% Ingreso neto familiar requerido: aproximadamente $3.500.000

aproximadamente $3.500.000 Plazo mínimo: 15 años

15 años Monto máximo: equivalente a 150.000 UVA por crédito

equivalente a 150.000 UVA por crédito Destino: exclusivo para la adquisición de una primera vivienda

La propuesta que busca resolver el fondeo de largo plazo

El problema de fondo que busca resolver este anuncio es el descalce entre los plazos de los depósitos bancarios y los créditos hipotecarios. "Hoy, en nuestro mercado de capitales, que es prácticamente inexistente, no hay depósitos a largo plazo. El problema que enfrentan los bancos hoy es que las hipotecas son a muy largo plazo y el fondeo de ellos es a 30 días", explicó Caputo .

El FGS aparece como un actor con un perfil de inversión compatible con ese tipo de instrumentos. "Dado que el fondo del FGS tiene un objetivo de largo plazo, el FGS podría hacer entonces plazos fijos de largo plazo. Esa es una de las alternativas que estamos explorando", indicó el ministro .

La mecánica de licitación sería transparente: "El FGS licitaría los plazos fijos para que sea de manera bien transparente. Los bancos podrían licitar tasa, por ejemplo si es un plazo fijo a dos años, un banco puede decir 'yo estoy dispuesto a pagar UVA + 3%' y si es a cinco años, puede pagar UVA + 4%", ejemplificó Caputo .

El impacto en el sector y las críticas

El anuncio fue recibido con beneplácito por parte del sector inmobiliario. Damián Tabakman, presidente de la CEDU+AEV, señaló que "la medida que se analiza sobre el FGS estaría en el sentido correcto" . Federico González Rouco, economista especializado en vivienda, afirmó que "es una gran noticia la posibilidad del FGS. Es equivalente al fondeo que pueden conseguir los bancos por Obligaciones Negociables" .

Sin embargo, también surgieron críticas desde algunos sectores. Desde el Centro Cultural de la Cooperación advirtieron sobre los riesgos del esquema, señalando que "los bancos originan el crédito y luego se lo sacan de encima, trasladando el riesgo al FGS", un mecanismo similar al que contribuyó a la crisis subprime en Estados Unidos . También cuestionaron el uso de los fondos previsionales para este fin, recordando que durante la gestión de Milei se criticó el uso de la "plata de los jubilados" .

Caputo, por su parte, defendió la medida y aseguró que "es la primera vez que estamos mejorando como país" y que "la economía viene creciendo y el consumo está en niveles récord" .