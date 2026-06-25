El gobierno nacional prepara un operativo humanitario para colaborar con Venezuela tras los terremotos que dejaron más de 180 muertos, cientos de heridos y graves daños en distintas zonas del país. La asistencia será coordinada por Cancillería y el Ministerio de Defensa e incluirá el envío de rescatistas, equipos médicos, brigadistas especializados, perros de búsqueda, una planta potabilizadora de agua y operadores de maquinaria vial.

Según confirmó la cartera de Defensa, las Fuerzas Armadas argentinas se preparan para participar de las tareas de búsqueda y rescate, además de brindar apoyo humanitario en las regiones afectadas por los sismos.

La Armada Argentina desplegará desde este viernes personal especializado, binomios perro-guía y una brigada de rescate para colaborar en la localización de sobrevivientes y asistir en las tareas de emergencia. El traslado se realizará mediante aeronaves militares, entre ellas un avión Hércules, cuya logística se encuentra en etapa de coordinación junto con las autorizaciones diplomáticas y los requerimientos transmitidos por las autoridades venezolanas.

Uno de los principales ejes del operativo estará centrado en las tareas de búsqueda en estructuras colapsadas. Los perros entrenados para rescate permitirán reforzar la detección de personas atrapadas entre los escombros, una de las labores más complejas después de un desastre de estas características.

Desde el Gobierno destacaron que los equipos argentinos cuentan con experiencia y capacidad para intervenir en escenarios de emergencia de gran magnitud y operar a largas distancias.

La misión también contempla un componente sanitario. Equipos médicos argentinos colaborarán en la atención de heridos y en el apoyo a los servicios de salud locales, que se encuentran bajo fuerte presión por la cantidad de afectados. Otro de los recursos previstos es el envío de una planta potabilizadora de agua, destinada a garantizar el acceso a agua segura en zonas donde la infraestructura haya sufrido daños o donde existan dificultades para abastecer a hospitales, refugios y comunidades desplazadas.

La asistencia incluirá además personal técnico capacitado para operar estos sistemas y asegurar su funcionamiento en terreno.

El operativo también prevé la participación de operadores de maquinaria vial, que podrían colaborar en la remoción de escombros, la apertura de caminos y la recuperación de accesos necesarios para facilitar las tareas de rescate y el ingreso de ayuda humanitaria.

La iniciativa forma parte de la respuesta internacional ante la emergencia y busca contribuir tanto en las primeras acciones de rescate como en las tareas posteriores vinculadas a la asistencia de la población afectada y la recuperación de infraestructura básica.