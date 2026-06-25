El balance de víctimas de los dos terremotos que sacudieron Venezuela crece: el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, elevó el número de fallecidos a 188 y los heridos a 1.520 en la última actualización oficial. "Hasta este momento lamentablemente debemos reportar 188 venezolanas y venezolanos fallecidos por la acción del terremoto", declaró en una alocución televisada. El Servicio Geológico de Estados Unidos calificó los sismos —de magnitud 7,5 y 7,2, ocurridos con apenas un minuto de diferencia— como los más potentes registrados en Venezuela desde 1900, y proyectó en sus modelos preliminares entre 10.000 y 100.000 potenciales fallecidos dependiendo del estado de las construcciones afectadas, una estimación que refleja la magnitud del desastre aún en curso. Las tareas de búsqueda y rescate entre los escombros continúan en los estados de La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón, con el aeropuerto de Maiquetía cerrado por "graves daños en su infraestructura".

La respuesta internacional fue inmediata y políticamente llamativa. El papa León XIV envió 100.000 euros de ayuda de emergencia a través de la Limosnería Apostólica del Vaticano, en lo que definió como "una primera contribución" para apoyar las labores de socorro. Francia anunció el despliegue de 85 socorristas especializados en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, tras una llamada del presidente Emmanuel Macron a Delcy Rodríguez; la embajada francesa en Caracas también sufrió daños. Estados Unidos, Irán, Cuba y la Unión Europea ofrecieron asistencia, en una muestra de que la catástrofe suspendió momentáneamente las hostilidades diplomáticas que rodean a Caracas desde hace años. El Instituto alemán de geociencias advirtió además sobre la posibilidad de "daños severos" adicionales en las próximas horas.

Uno de los gestos más significativos llegó desde Chile: el presidente José Antonio Kast llamó por teléfono a Delcy Rodríguez para transmitirle la solidaridad chilena y anunciar el envío de ayuda humanitaria y equipos de rescate, en lo que representa el primer contacto entre líderes de ambos países desde que Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Chile en 2024, tras las denuncias del entonces presidente Gabriel Boric sobre irregularidades electorales. La llamada adquiere una dimensión particular dado que en Chile viven más de 700.000 venezolanos y en Venezuela cerca de 25.000 chilenos, y que Kast pertenece al mismo bloque conservador que ha sido uno de los críticos más duros del régimen de Maduro. La catástrofe natural obligó así a una conversación que la política había bloqueado durante meses, recordando que las emergencias humanitarias a veces logran lo que la diplomacia no consigue.