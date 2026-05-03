El presidente Javier Milei mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la que analizaron la posibilidad de avanzar en un acuerdo entre ese país y el Mercosur, en un contexto de profundización de vínculos económicos.

Durante el intercambio, ambos líderes coincidieron en la importancia de consolidar la relación bilateral y ampliar la cooperación en sectores estratégicos. En ese marco, se mencionaron áreas como minería, energía y defensa, donde ya existen intereses compartidos y potencial de crecimiento.

Desde el Gobierno argentino destacaron el rol de Canadá como principal inversor en minería en el país, así como las negociaciones en curso para avanzar en nuevos instrumentos, entre ellos un posible Tratado Bilateral de Inversiones y un acuerdo comercial más amplio con el bloque regional.

Por su parte, Carney subrayó el peso económico del Mercosur, al que definió como un mercado de gran escala con proyección global. En esa línea, ambos coincidieron en la necesidad de generar condiciones que favorezcan el intercambio comercial y las exportaciones.

La agenda también incluyó la cooperación en materia de defensa y la participación de Argentina en ejercicios internacionales en territorio canadiense, lo que refleja una ampliación del vínculo más allá del plano estrictamente económico.

En paralelo, Milei invitó al primer ministro canadiense a visitar el país en los próximos meses, con el objetivo de fortalecer el diálogo político y avanzar en acuerdos concretos. Ambos mandatarios acordaron mantener el contacto para seguir desarrollando la agenda común.