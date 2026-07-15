Argentina-Inglaterra: blindan el Obelisco con un triple anillo de seguridad

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un amplio operativo de seguridad y control de tránsito en la zona del Obelisco ante la expectativa por una posible celebración tras la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.

El dispositivo contará con entre 700 y 800 efectivos de la Policía de la Ciudad, pertenecientes a las áreas de Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR), el Grupo de Apoyo Motorizado (GAM), brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y personal de las Comisarías Vecinales 1B y 1D.

Triple vallado y cortes en el centro porteño

Como parte del operativo, se instaló un triple anillo de vallado alrededor del Obelisco con el objetivo de proteger el monumento y evitar actos de vandalismo durante una eventual concentración masiva de hinchas. Todo el perímetro será monitoreado en tiempo real a través de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU).

Además, habrá cortes totales de tránsito sobre la avenida Corrientes, en los tramos comprendidos entre Libertad y Cerrito, y entre Carlos Pellegrini y Suipacha. También permanecerá restringida la circulación en Diagonal Norte (Roque Sáenz Peña) entre Cerrito y Libertad. Las autoridades recomendaron evitar la zona céntrica y utilizar recorridos alternativos desde la avenida Callao.

El Gobierno porteño explicó que el operativo busca ordenar la circulación peatonal y vehicular, además de garantizar que los festejos puedan desarrollarse con normalidad en caso de una clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial.

En paralelo, varias provincias también anunciaron operativos especiales, con refuerzo policial, vallados y controles preventivos en los principales puntos de reunión de hinchas, como Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Misiones, Salta, Corrientes, San Juan y Chubut.