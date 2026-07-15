La cuenta regresiva para un nuevo partido de la Selección argentina también se vive en las calles de Neuquén. Desde temprano, los puestos de venta comenzaron a desplegar camisetas, banderas y distintos artículos celestes y blancos, mientras esperan que el entusiasmo de los hinchas se transforme en más ventas a medida que se acerca el horario del encuentro.

Uno de esos puestos está ubicado sobre Belgrano y Moritán, frente a La Anónima, donde Emanuel Leiva y su familia trabajan durante toda la jornada. El comerciante contó que el día comenzó con un ritmo tranquilo, aunque mantiene intacta la expectativa.

"Empecé a armar el puesto a las 8:30 de la mañana y me voy a quedar hasta las 8:30 de la tarde. Estamos de corrido", relató en diálogo con Noticiero Central por 24/7 Canal de Noticias. Y agregó: "Por el momento viene tranquila la venta. Hay gente que por ahí es un poco más mañosa para comprar, pero vamos bien. La expectativa es que Argentina gane hoy, aunque sea 1 a 0. Si arranca con un 2 a 0, mejor todavía".

Paredes se suma al fenómeno Messi

Si bien la imagen de Lionel Messi sigue siendo la más buscada entre los hinchas, Emanuel aseguró que en los últimos días apareció un nuevo protagonista entre las preferencias de los compradores.

"Muchos siguen pidiendo cosas de Messi, pero ahora están buscando mucho todo lo relacionado con Paredes, sobre todo camisetas", explicó.

Aun así, reconoció que el producto que más rápido sale sigue siendo un clásico de cada partido de la Selección: "Después, lo que más sale son las banderas".

Los precios varían según el tamaño. La bandera más pequeña cuesta 20 mil pesos, la mediana 25 mil y la más grande 30 mil pesos. También ofrecen banderines para colocar en los vehículos por 10 mil pesos y cornetas de aire a 20 mil, aunque las de mano ya se agotaron.

En cuanto a la indumentaria, las camisetas para adultos se venden entre 40 y 45 mil pesos, mientras que los conjuntos para bebés tienen un valor de 30 mil pesos.

Una jornada larga para sostener el trabajo familiar

Además del movimiento comercial, Emanuel destacó el esfuerzo que implica sostener el emprendimiento durante todo el día. Explicó que en ese sector funcionan tres puestos y que otros vendedores también se instalaron sobre Belgrano y Conquistadores del Desierto y en la Autovía Norte.

"Somos una familia y trabajamos todos juntos. Tenemos que sostener a la familia y hacemos el esfuerzo día a día. Hoy es una oportunidad para salir un poco adelante", afirmó.

La entrevista completa: