Argentina y Japón avanzaron en un esquema de cooperación financiera destinado a facilitar proyectos de inversión en sectores estratégicos como petróleo y gas, energía y minería, con especial atención a iniciativas comprendidas dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El entendimiento fue suscripto por el viceministro de Economía, José Luis Daza, y autoridades del Japan Bank for International Cooperation (JBIC), mediante la renovación de un Memorando de Entendimiento que vincula también al Banco de la Nación Argentina (BNA).

El instrumento había sido firmado originalmente en 2018 y tuvo una primera renovación en 2023. La actualización realizada ahora incorpora como uno de sus principales ejes la cooperación financiera para proyectos que ingresen al RIGI.

Energía y minería, entre los sectores alcanzados

El acuerdo establece mecanismos de cooperación entre el Ministerio de Economía, el JBIC y el Banco Nación para promover inversiones en áreas consideradas de interés común.

Entre ellas aparecen específicamente petróleo y gas, energía y minería, sectores que concentran algunos de los principales proyectos de inversión actualmente presentados bajo el régimen creado para grandes inversiones.

“A partir de esta nueva renovación, se incorpora como eje central la cooperación financiera para proyectos en los sectores mencionados, en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”, informó el Ministerio de Economía.

El entendimiento abre así una vía institucional para trabajar en alternativas de financiamiento vinculadas con esos proyectos, aunque no implica por sí mismo la aprobación de créditos para inversiones específicas.

Falta la aprobación del Banco Nación

La renovación todavía debe completar un último paso para entrar plenamente en vigencia.

Según informó Economía, el Banco Nación deberá obtener las correspondientes aprobaciones internas y formalizar su firma, que se sumará a las ya realizadas por el JBIC y el Ministerio de Economía.

Una vez cumplido ese procedimiento quedará vigente el nuevo Memorando de Entendimiento entre las tres instituciones, con el RIGI como uno de los ejes de la cooperación financiera entre Argentina y Japón.