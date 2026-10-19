Vaca Muerta y otro salto productivo: aprobaron el ingreso al RIGI de un proyecto de US$12.000 millones

A través de la resolución 1808/2026, se aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) y Pluspetrol para la exploración, producción, tratamiento y transporte de hidrocarburos en el área Bajo del Choique-La Invernada. Las tareas contemplan una inversión de 12.000 millones de dólares para ampliar la producción de hidrocarburos no convencionales y fortalecer el perfil exportador de la cuenca neuquina.

La aprobación incorpora la propuesta al régimen como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (Peelp), dentro del sector Petróleo y Gas. La iniciativa comprende la exploración, producción, tratamiento y transporte de hidrocarburos en el área Bajo del Choique-La Invernada, con el desarrollo de nuevos pozos horizontales y la infraestructura necesaria para procesar y evacuar la producción.

El plan de inversión prevé la perforación de más de 600 pozos, la construcción de cuatro plantas de tratamiento y procesamiento -denominadas instalaciones EPF- y la ejecución de oleoductos y gasoductos. El objetivo es alcanzar una capacidad de producción de hasta 100.000 barriles diarios de petróleo y 12 millones de metros cúbicos de gas por día en su punto máximo de desarrollo. El proyecto también incluye instalaciones para el almacenamiento y transporte de los hidrocarburos, así como el tratamiento y la disposición final del agua de producción.

El desarrollo se organizará en dos etapas. La primera se concentrará en el sector sur del área, donde se construirán dos plantas y las instalaciones necesarias para alcanzar una producción de 50.000 barriles diarios de petróleo y seis millones de metros cúbicos de gas por día. En una segunda fase, las inversiones avanzarán sobre la zona norte, con infraestructura adicional que permitirá duplicar la capacidad productiva.

Con un horizonte de desarrollo de 25 años, Bajo del Choique-La Invernada apunta a consolidar una plataforma de producción de gran escala, orientada tanto al abastecimiento como a la exportación de hidrocarburos y sus derivados. La iniciativa se integra a la expansión de Vaca Muerta y a la estrategia de desarrollo de infraestructura energética para acompañar el crecimiento de la actividad.

La participación de GyP, la empresa provincial, junto con Pluspetrol, vincula el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos neuquinos con una inversión de largo plazo que puede dinamizar la cadena de proveedores, impulsar la generación de empleo y ampliar las oportunidades para las economías locales. La aprobación bajo el RIGI representa, además, un nuevo paso para posicionar a Neuquén como uno de los principales polos energéticos del país y fortalecer su capacidad de generar divisas a partir de la producción y exportación de hidrocarburos.