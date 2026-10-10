Vaca Muerta: se oficializó el ingreso al RIGI del proyecto de GyP y Tecpetrol

El ministerio de Economía de la Nación confirmó la incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto de desarrollo de petróleo no convencional en el área Los Toldos II Este, la cual quedó oficializada a través de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación. La iniciativa es impulsada por la operadora Tecpetrol y cuenta con una participación del 10 por ciento de la empresa provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

El avance administrativo confirma las gestiones realizadas por el gobernador Rolando Figueroa, quien había solicitado la inclusión de los capitales vinculados al upstream de gas y petróleo dentro de este esquema promocional para acelerar la actividad en la cuenca.

Con este paso finalizado, Tecpetrol avanza con el mayor desembolso de su historia. El plan de trabajo contempla una inyección de más de 6.400 millones de dólares, con una primera etapa de más de 2.000 millones de dólares hasta fines de 2027. La meta principal apunta a alcanzar una producción diaria de 70.000 barriles de crudo en ese mismo año.

"Los neuquinos no somos espectadores de nuestros recursos: somos socios", señaló el mandatario provincial respecto a esta asociación estratégica, al tiempo que valoró la necesidad de que GyP tenga cada vez mayor participación en las ganancias que genera Vaca Muerta.

El área ubica en el Hub Norte de la formación, en las cercanías de Rincón de los Sauces. Allí se requerirá la construcción de una Planta Central de Procesamiento (CPF), un sistema de 50 MW de generación eléctrica, 40.000 HP de compresión, ductos de evacuación de crudo y gas, y sistemas de captación de agua.

La ejecución de estas obras impulsará la creación de más de 3.100 empleos directos en el pico de obra y otras 4.800 fuentes de trabajo de manera indirecta. A su vez, se estima que cerca de 800 pequeñas y medianas empresas prestarán servicios durante todo el proceso de construcción de la infraestructura.